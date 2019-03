Besoin d'un renseignement ? Envoyez un SMS à votre bibliothécaire

(photo d'illustration, Marco Verch, CC BY 2.0)

Nombreuses sont les enseignes commerciales à avoir mis en place un système de chat automatique : en passant par une messagerie instantanée, une intelligence artificielle peut répondre à des questions simples, de manière autonome. Les bibliothécaires de l'université d'Arizona se sont eux aussi emparés de ces technologies de communication, en adoptant le système AskALibrarian.Celui-ci permet de mettre en œuvre un service de questions-réponses à travers plusieurs outils, comme le chat, les emails, le téléphone ou des foires aux questions. Et, de l'autre côté de l'écran ou du smartphone, c'est bel et bien un bibliothécaire qui vous répond. Les questions les plus fréquentes, elles, font l'objet de réponses affichées dans des foires aux questions.Un nouveau moyen de communication vient de faire son apparition, avec les SMS : les étudiants de l'université peuvent désormais envoyer une question au numéro 480-525-9826, pour se voir envoyer une réponse dans un délai réduit, sous 24 heures environ. Sachant que le service AskALibrarian de l'université est ouvert de 9h à 17h.Évidemment, explique l'université, les questions simples, appelant une réponse courte, sont à privilégier pour ce mode de communication : il est par exemple possible de demander les horaires d'ouverture ou la date à laquelle des livres empruntés doivent être rendus.Détail notable, le service de questions est ouvert à tous les publics, même ceux qui ne font pas partie des étudiants de l'université d'Arizona. Toutefois, pour ces derniers, l'université ne promet pas de tenir les délais, étant donné le temps et les ressources limitées.En France, il est possible de passer par le service Eurékoi pour poser ses questions , que des bibliothécaires traiteront dans les plus brefs délais possible.