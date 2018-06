BiblioCyclette : six jours d'une balade cyclo-culturelle à travers le Loiret

Participez à un évènement inédit en France à travers le Département du Loiret du 8 au 13 juillet 2018. S'organise en effet BiblioCyclette, une balade cyclo-culturelle sur les parcours cyclables du Loiret. Durant 6 jours, 3 vélos cargos parcourront 100 kms remplis de livres, de CD et de matériels d’animations, via l’itinéraire de La Loire à Vélo, à la rencontre des usagers sur tout le territoire.

L’objectif de cet évènement, alliant culture, sport, patrimoine et loisir, est d’apporter au plus près des habitants la lecture sous toutes ses formes. De nombreuses animations seront proposées tout au long du parcours. Et voici le détail du parcours



Jour 1 : entre Bonny-sur-Loire et Briare, les vélos cargos s’arrêteront pour animer un vide-grenier ; des espaces lecture, un déjeuner littéraire, une séance jeunesse en extérieur et quelques animations seront proposées tout au long de la journée.



Jour 2 : les vélos cargos reprendront la route direction Saint-Brisson-sur-Loire, puis Saint-Martin-sur-Ocre, où un espace détente avec des lectures sera organisé. Arrivés à Gien, des animations auront lieu à Gien Plage, avant de reprendre la route jusqu’à Saint-Florent, pour un apéritif littéraire autour de lectures de contes.



Jour 3 : durant la matinée, une pause sera effectuée au village de Lion-en-Sullias, puis un pique-nique attendra les vélos-cargos et les visiteurs au parc du Château de Sully-sur-Loire. Lectures dans le château, espace détente dans la cour, etc., pour une après-midi repos littéraire.



Jour 4 : direction le port de Saint-Benoit-sur-Loire pour des lectures et jeux accompagnés de transats et parasols, puis place au pique-nique dans le port. Les vélos cargos reprendront ensuite la route vers Châteauneuf-sur-Loire pour des lectures jeunesse dans le parc du Château.



Jour 5 : départ en début de matinée pour Jargeau afin de participer à des animations dans le square de la ville. Départ par la suite direction Darvoy dans le parc de l’ancien presbytère pour pique-niquer dans un espace détente avec un groupe de jeunes du centre aéré. La journée se terminera à Sandillon avec un goûter dans la cour de la bibliothèque et une exposition de vieux vélos, et de dessins d’enfants sur le thème du Voyage au pays de l’imaginaire.



Jour 6 : dernier jour, direction Saint-Denis-en-Val pour un atelier livre tactile, des lectures individuelles ou collectives. Pause déjeuner à l’île Charlemagne dans un espace détente, afin de profiter avant le retour à Orléans Centre.

Le public a le choix de participer aux animations offertes, mais aussi de partir en balade et suivre les vélos cargos sur tout le territoire.



Cette opération s’inscrit dans le cadre du 1er schéma de la lecture publique du Département lancé en décembre 2017. Composé de 16 actions et 2 initiatives départementales, il a pour objectif de favoriser l’accès aux pratiques culturelles au plus grand nombre de Loirétains.