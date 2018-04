Bibliofab, devenez un Maker dans votre bibliothèque

Découvrir, fabriquer, exposer, tels sont les maîtres mots du Bibliofab, le fablab mobile des bibliothèques. Cette grande structure alvéolaire trouvera successivement sa place dans plusieurs bibliothèques de la ville de Paris. Ce projet est porté par le fablab Wheeldo, l’association Bibliocité ainsi que le réseau des bibliothèques de la ville de Paris.







Un fablab, c’est un laboratoire de fabrication qui permet à la culture Maker de s’exprimer dans toute sa splendeur. Vous êtes un Maker si vous aimez créer des projets innovants mettant à profit la technologie. Et si vous ne vous êtes jamais laissés tenter, Bibliofab vous fournira tous les outils nécessaires.



Bibliofab est donc un fablab mobile pour les bibliothèques. Le dispositif vise à rendre accessibles l’univers des fablab et la culture Maker au grand public. Au cœur des alvéoles, on retrouvera une imprimante 3D, une découpeuse vinyle, un Drawbot ainsi qu’une tablette qui seront accessibles gratuitement après réservation.



Avec le Bibliofab, on apprend grâce aux livres et aux ressources numériques, qui permettent de découvrir et de s’initier à la fabrication numérique, on passe à l’action grâce aux machines et aux tutoriels mis à disposition, et puis finalement on expose pour admirer son œuvre dans l’espace galerie et inspirer les autres utilisateurs.



Une seule condition à respecter pour les bibliothèques parisiennes qui souhaitent recevoir le Bibliofab, avoir assez d’espace, car la structure se révèle assez volumineuse. Le personnel de la bibliothèque devra également posséder les connaissances de base concernant l’impression 3D, mais aucune formation spécifique n’est nécessaire.





Le Bibliofab est à découvrir jusqu’au 31 mai à la médiathèque Marguerite Duras dans le 20e, à partir de septembre à la bibliothèque Rainer Maria Rilke du 5e arrondissement. Et dès le mois octobre, le projet fêtera sa première année à la médiathèque Françoise Sagan dans le 10e, dans le cadre du festival Numok où il a été imaginé en 2017.



Une infographie interactive sur le site des bibliothèques de la ville de Paris permet de découvrir le Bibliofab et de suivre son itinéraire.