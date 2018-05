Bibliothécaire scolaire, une profession en voie de disparition aux USA

Les bibliothèques scolaires sont cruciales pour le bon fonctionnement des écoles publiques. Et pourtant, les États-Unis ne semblent plus en mesure de s'offrir les services de bibliothécaires scolaires.D'après un article du School Library Journal faisant le bilan des données du Centre National des statistiques pour l’éducation, les écoles publiques américaines auraient perdu près de 20 % de leurs bibliothécaires scolaires depuis l’année 2000 soit plus de 10.000 postes.La Grande Récession de 2008 a bien entendu eu des effets désastreux en accélérant la chute. Certains districts ont même perdu l’intégralité de leurs personnels, notamment en Californie, très touches par le phénomène.Au premier rang des grands perdants, les écoles comptant le plus fort taux de population minoritaire. On distingue également les régions les moins bien desservies du pays puisque les financements liés à l’éducation dépendent du montant des taxes foncières.Dans tous le pays, les bibliothécaires semblent être remplacés au fur et à mesure par des coordinateurs pédagogiques et autres spécialités paraprofessionnelles. Le taux d’embauche pour ces postes ne cesse d’augmenter là où la présence des bibliothécaires ne cesse de chuter. Reste à comprendre si certains des bibliothécaires scolaires se sont reconvertis sous ces nouveaux noms afin d’occuper ces postes.