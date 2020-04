Bibliothécaires en télétravail : toute la vérité même pas cachée

Une journée type, ou presque, pour les télétravailleurs du prêt public. Tout le monde à domicile, cela nécessite quelques aménagements, et webcams à l’appui — et la réunion de 8 h commence avec quelques difficultés.« On vous partage une vidéo qu’on a faite cette semaine pour expliquer avec humour comment notre équipe de bibliothécaires travaille pendant le confinement », nous indique la médiathèque, qui n’a pas manqué d’humour pour le coup…On fait un point sur l’activité, l’animation de la page Facebook, les messages et réactions à faire passer, le tout depuis son domicile, avec les difficultés et petites contrariétés, pas bien méchantes, que cela occasionne.D’ailleurs, ils le précisent : « Toute ressemblance avec la réalité est purement volontaire et vraisemblablement fidèle à notre quotidien… ou presque. »Et à ne pas manquer, le bêtisier de fin de vidéo, incontournable — il y a évidemment un chat…