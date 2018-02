Bibliothèque : toute la fougue d'Erik Orsenna à défendre la “nation de lecteurs”

Erik Orsenna, « le meilleur ambassadeur pour cette cause », selon Françoise Nyssen, ministre de la Culture, n’a pas manqué de régaler son auditoire. Présentant le rapport sur l’ouverture des bibliothèques, que le président Emmanuel Macron lui avait confié, il invoque tour à tour Montaigne, Montesquieu ou Borges…





Erik Orsenna - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Voyage au pays des bibliothèques, lire aujourd’hui, lire demain… le titre avait déjà tout du poème. Accompagné d’une vingtaine de préconisations, exposées ici, le rapport mené avec Noël Corbin — qui préfère lui évoquer des chansons de Boris Vian — présente les « bibliothèques, laboratoires pour les politiques Culturelles du XXIe siècle ».

Mais Erik Orsenna, intarissable bavard, avait à cœur de largement détailler non ses propositions, mais les enjeux sociétaux qui découlent justement de la réflexion à accorder aux bibliothèques. « Dis-moi qui lit, et où il lit et ce qu’il lit, je te dirai de quelle société il s’agit et quel futur elle se prépare », assure-t-il.

Et voici comment, détaillant les quatre points de ce rapport, Erik Orsenna parvient à montrer tout son enthousiasme pour le sujet.







En conclusion du rapport, on peut d'ailleurs lire : « Faisons un rêve. Il était une fois un pays de lecteurs. C’est-à-dire un pays où chacun, chacune, dispose d’un lieu, pas loin de chez lui, de chez elle, un troisième lieu entre domicile et travail, un lieu chaleureux où il, où elle puisse se rendre pour découvrir et se découvrir, apprendre, imaginer, échanger, voyager. Un lieu qui lui donne confiance et le goût du possible, et d’abord ceux qu’il, ou elle, porte en lui, en elle. Ce pays, c’est le nôtre, c’est la France. Il dépend de nous qu’il existe. »