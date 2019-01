Bibliothèques : 38 millions € pour le marché des logiciels métier en 2018

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Cette 25e enquête annuelle de Tosca consultants révèle une légère progression du marché des logiciels métier pour les bibliothèques, à partir des réponses apportées par 36 fournisseurs représentant 95 % des parts de marché. Les 103 produits diffusés correspondent à 92 produits différents (les logiciels open source étant diffusés par plusieurs fournisseurs), précise Tosca consultants.Hors Réseau Canopé, 1654 produits ou services en ligne ont été vendus en 2018. Le Réseau Canopé annonce 9918 ventes principalement sous forme d’abonnements à des offres en SaaS et dans le secteur des établissements scolaires.Les données de Tosca consultants permettent de dégager un panorama qui ressemble fort à un oligopole : 9 entreprises se partagent 81 % du chiffre d'affaires (environ 30 millions €), quand les 41 autres fournisseurs totalisent moins de 7,2 millions € de chiffre d'affaires.Parmi les 1263 progiciels et services en ligne retenus en 2018 par les bibliothèques municipales et les bibliothèques intercommunales, les produits de C3RB Informatique, Decalog et Biblibre ont été particulièrement plébiscités.Il est possible de retrouver tous les résultats de l'enquête annuelle à cette adresse