Bibliothèques de la ville de Paris, demandez le programme

Le réseau des Bibliothèques municipales de la Ville de Paris propose une belle programmation pour les mois à venir. Expositions, rencontres, discussions, et jeu de piste, de nombreux évènements gratuits seront accessibles à tous les publics dans tout Paris. Attention, certains d’entre eux nécessitent d’effectuer une réservation.





(Jean-Pierre Dalbéra, CC, BY 2.0)

(Jean-Pierre Dalbéra, CC, BY 2.0)



LES COULEURS DE MAI 68

Avec Michel Pastoureau, directeur de recherche à l’Ecole pratique des Hautes Etudes, spécialiste de l’histoire des couleurs et de leur perception par les sociétés. https://bibliotheques.paris.fr/projets/mai68/index.html

>> Mardi 15 mai - 19h / Bibliothèque Buffon (5e) / réservation : 01 55 43 25 25



JEUDI DE L’ACTUALITÉ : ÊTRE CROYANT AUJOURD’HUI

Entre athée déclaré et croyant pratiquant : s’interroger sur la foi chrétienne. Une question intime, sensible, à laquelle François Bégaudeau et Sean Rose (Une certaine inquiétude, éd. Albin Michel, 2018), Alexis Jenni (Son visage et le tien, éd. Albin Michel, 2014) tentent de répondre.

>>Jeudi 24 mai - 19h30 / Bibliothèque Charlotte Delbo (2e) / réservation : 01 53 29 74 30



RENCONTRE AVEC ROMAIN GOUPIL

À l’occasion du cinquantenaire de mai 68 et notamment de la diffusion du film (en mai sur France 5) La traversée co-réalisé avec Daniel Cohn-Bendit. Son film Mourir à trente ans sera diffusé à 15h.

>> Samedi 26 mai - 16h45 / Bibliothèque Robert Sabatier (18e) 4,3,2,1...



VOYAGE AU CENTRE DE PARIS

Huit bibliothèques du centre de Paris proposent de participer à ce jeu de piste à découvrir en famille (à partir de 8 ans) à travers quatre arrondissements parisiens.

>> Samedi 9 juin - 14h / 8 bibliothèques du centre de Paris / réservation dès le 9 mai sur http://bit.ly/JeuDePisteDesBibs



JEUDI DE L’ACTUALITÉ : CORÉE DU NORD/ETATS-UNIS

L’année 2017 a été marquée par la montée en tension entre la Corée du Nord et les États-Unis. Dé- cryptage par Juliette Morillot, spécialiste des deux Corées, historienne et romancière et de Barthé- lémy Courmont, maître de conférences à l’université catholique de Lille.

>> Samedi 14 juin - 19h / Médiathèque Hélène Berr (12e) / réservation : 01 44 78 80 50