Bibliothèques et artistes : 12e Rencontres Henri-Jean Martin de l'ENSSIB

Depuis 2007, les Rencontres Henri-Jean Martin, placées sous l’égide d’un historien du livre et bibliothécaire réputé pour sa liberté de parole et sa vision prospective, offrent un rendez-vous annuel pour interroger les pratiques professionnelles relatives au patrimoine des bibliothèques. Les 12e Rencontres Henri-Jean Martin initiées par l'ENSSIB se consacreront au lien entretenu avec l'art contemporain.





Une bibliothèque ne donne pas seulement à lire, mais aussi à entendre et à voir. Elle « fabrique » du sens par la mise en œuvre de ses collections et par l’interaction qu’elle produit entre les créateurs et ses publics.



Les #RHJM2018 abordent l’art contemporain et invitent des artistes (Isaure de Larminat, François Brindeau, Joachim Bonnemaison et Marco Godinho) pour dialoguer avec les responsables de fonds patrimoniaux ou de médiation culturelle.



Les table-rondes ouvriront des dimensions successives :

enjeux et risques de la médiation de l’art ;

partenariats, comment bibliothécaires et artistes travaillent-ils ensemble, et pas seulement pour constituer des œuvres précieuses ;

création. Dans celle-ci, chaque artiste apporte un point de vue différent : le relieur François BRINDEAU représente un métier d’art « traditionnel » ; le photographe Joachim BONNEMAISON apporte un regard sur le patrimoine et son architecture (commandes à Dijon -BM- et Versailles- BM, Archives : Figures de l'archive) ; Marco GODINHO a été très présent dans "Monde" flottants" (Biennale de Lyon), il expose actuellement à Annecy et à Venise.



Dates – Horaires – Lieux



Lundi 26 mars 2018 – 9h à 16h30 – Enssib – 17 boulevard du 11 novembre 1918 – 69 100 Villeurbanne



Programme détaillé

9h00 : Accueil à l’Enssib

9h30 : Ouverture

Yves ALIX, directeur de l’Enssib



9h45 : Table ronde 1 : Médiation, l’art à la rencontre des publics



Modération : Christelle PETIT, Bibliothèque Diderot de Lyon

Isabelle WESTEEL, Bibliothèque municipale de Grenoble (expériences de l’artothèque de Grenoble et de l’université Lille 3)

Jocelyne DESCHAUX, réseau des médiathèques de l'Albigeois, l’expérience de la FILE d’Albi

Claire TANGY, directrice de l’Artothèque Espaces d’art contemporain, Caen



11h15 : Table ronde 2 : Les relations entre artistes et bibliothécaires

Modération : Olivier BOSC, directeur de la Bibliothèque de l’Arsenal

Florence CODET, les rendez-vous des métiers du livre de la Bibliothèque de l’Arsenal

Pierre-Yves CACHARD, Inspection générale des bibliothèques (expérience du SCD de l’université Le Havre Normandie)

André-Pierre SYREN, Enssib (expériences des BM de Dijon et Metz

Isaure de LARMINAT, artiste graveur exposant à l’Enssib en 2018

12h30 : Déjeuner libre



14h00 : Table ronde 3 : L’écrit vu par trois artistes contemporains

Modération : Béatrice JOSSE, directrice du Magasin des Horizons à Grenoble

16h00 : Synthèse des travaux



Responsable scientifique : André-Pierre SYREN, directeur de la valorisation, Enssib

Grand témoin : Xavier DE LA SELLE, directeur du Musée Gadagne

Contact : Julia MORINEAU, Responsable Pôle Développement des publics, Direction de la Valorisation, Enssib – julia.morineau@enssib.fr