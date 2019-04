Bibliothèques et inclusion numérique : quel accompagnement ?

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Le programme de la journée est le suivant :



9h : Accueil



9h30 : Discours d’introduction par le Département du Calvados et Normandie Livre & Lecture



9h45-11h30 : Qu’est-ce que l’e-inclusion ?

Par Pascal Plantard, Professeur des Universités en Sciences de l’Éducation - CREAD - Anthropologue des usages des technologies numériques



11h30-13h : Bibliothèques et inclusion numérique

Par Malik Diallo, Président de l’ADBGV (Association des Directeurs des Bibliothèques municipales et intercommunales des Grandes Villes de France)



13h-14h30 : Déjeuner libre



14h30-15h : Présentation de la politique du Calvados en faveur de l’inclusion numérique

Par Amélie Brun, Directrice de la Modernisation de l’action publique et Isabelle Reux - Référente Inclusion – Conseil Départemental du Calvados