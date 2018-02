“Bibliothèques et médiathèques sont des espaces publics ouverts à tous”

Dans un communiqué de presse, l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) rappelle son attachement au principe d'accès libre aux bibliothèques et médiathèques. Un message qui fait suite à la polémique autour de l'accès payant à la médiathèque des 4 Chemins de La Trinité, dans les Alpes-Maritimes, pour les non-résidents de la commune. Avec pour objectif d'éviter d'autres décisions similaires en France.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Après un mois de polémique qui avait suivi la décision très contestée de la municipalité de La Trinité, appliquée à partir de janvier 2018, la mairie avait annoncé un retour sur cette décision, pour un accès finalement payant aux collections. 30 € par an, pour les non-résidents de La Trinité, pour l'accès à l'ensemble des services de la médiathèque, et non plus au bâtiment lui-même.

La municipalité avait confirmé cette décision dans un communiqué, en rappelant son attachement à une politique de lecture publique. L'Association des Bibliothécaires de France, qui voyait dans l'accès payant au bâtiment pour les non-résidents « une discrimination territoriale », avait évoqué des « recours juridiques » pour faire renoncer La Trinité...

« L’ABF salue cette avancée tout en regrettant que l’inscription payante de 30 euros pour bénéficier du prêt de document soit très élevée et rédhibitoire pour une grande partie des publics en difficultés sociales. Cette avancée doit se concrétiser par le vote d’un règlement intérieur lors d’un prochain conseil municipal. Nous espérons qu’à cette occasion la commune abolira nettement et clairement toute notion d’accès payant aux locaux ainsi qu’à tous les services dispensés sur place », indique l'association.

Par ailleurs, elle rend public le courrier envoyé (voir en fin d'article) au maire Les Républicains de la ville, Jean-Paul Dalmasso, pour « lui expliquer l’absurdité de cette décision ».

L'ABF y rappelle que rendre l'accès aux locaux d'une bibliothèque ou d'une médiathèque payant représente bien une première en France : « Ce précédent ne réside pas dans l’introduction d’un tarif spécifique pour les personnes non domiciliées dans la commune, ce qui à notre grand regret a été institué dans un certain nombre de collectivités. À notre connaissance, ce qui est sans précédent en France, c’est de conditionner de façon permanente l’accès aux locaux d’une bibliothèque ou médiathèque municipale ou intercommunale à une inscription payante pour les personnes domiciliées dans une autre commune. »

L'association professionnelle rappelle l'intérêt d'une politique intercommunale de lecture publique, permettant de s'assurer du bon maillage d'un territoire où les habitants fréquentent un établissement de prêt avant tout selon un critère de proximité : du domicile, bien sûr, mais aussi du lieu d'études et de travail, raison pour laquelle l'ABF jugeait la décision de la municipalité dommageable.

L'élément le plus dissuasif de la lettre de l'ABF était bien sûr l'évocation de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 sur la lutte contre les discriminations : d'après elle, comme le rappelle l'ABF, « le “lieu de résidence” fait partie des critères susceptibles de constituer une discrimination ». Les recours juridiques évoqués par l'ABF il y a quelques semaines avaient ainsi une base assez solide... Et les autres municipalités sont prévenues.