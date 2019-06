Bibliothèques : l'arrivée des livres audio dans PNB se précise

Dilicom prépare le terrain pour l'arrivée des livres audio numériques dans les bibliothèques : dans un communiqué, la société décrit la première étape du processus, qui verra quatre éditeurs mettre à disposition une partie de leurs catalogues — Gallimard, Gallimard Jeunesse, Éditions des Femmes et Frémeaux. Les titres ne seront disponibles qu'en streaming connecté, pour le moment : une connexion internet sera donc indispensable pour la lecture.



La raison avancée par Dilicom pour expliquer ce choix découle de la version actuelle de PNB : l'inclusion des livres audio accessibles en streaming uniquement ne nécessite pas de modifier les interfaces, contrairement au téléchargement pour la lecture hors-ligne prévu a posteriori. Une version 3 intégrera directement dans ses interfaces cette dernière possibilité.



« Les caractéristiques sont identiques à celles des livres numériques », signale Dilicom, ce qui signale d'ores et déjà que le système de licences aux conditions déterminées par l'éditeur, comme pour le livre numérique, a été retenu. Plusieurs paramètres seront définis, dont le nombre de prêts possible, le nombre d’utilisateurs simultanés, la durée maximale du prêt, et enfin la durée de validité de l’offre.



Les librairies déjà connectées à PNB, et qui vendent des livres numériques aux bibliothèques, peuvent « en principe » vendre également des livres audio, assure Dilicom.



Une fois le livre audio « emprunté » par l'usager, il reçoit un lien vers un lecteur audio web spécifique, accessible sur ordinateur, tablette et smartphone, à l'aide d'une connexion internet. Le lecteur fonctionne avec l'ensemble des navigateurs, à l'exception d'Internet Explorer, signale encore Dilicom.



Nous avons tenté de joindre Dilicom pour obtenir plus d'informations, sans succès pour le moment.