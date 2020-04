Bibliothèques : l'Enssib ouvre l'accès à ses ressources

L'Enssib (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Sur une simple inscription, l'Enssib propose à tous d'accéder à ses contenus disponibles en ligne, autour des sciences de l'information et des bibliothèques, pendant la durée du confinement. Une offre de formations à distance particulièrement riche, avec des cours sur les thématiques suivantes :SPANIM - Concevoir et organiser une programmation culturelle en bibliothèqueSPSB - Signalétique en bibliothèqueSPPDC - Mettre en place et faire vivre un plan de classementSPCDC2 - Valoriser des ouvrages en bibliothèque (M2)SPCDC1 - Valoriser des ouvrages en bibliothèque (M1)SPTDB - Évaluer une bibliothèque : indicateurs et tableaux de bordSPCOM1 - Communication en bibliothèque (M1)SPCAT - La transition bibliographique : enjeux et perspectivesPar ailleurs, donc, tous les livres des presses de l'Enssib sont en accès libre, provisoirement. On retrouvera par exemple Bibliothèques en utopie, dirigé par Nathalie Brémand, Concevoir et faire vivre un projet d'établissement en bibliothèque, dirigé par Anne Morel et Odile Grandet ou encore La bande dessinée, une intelligence subversive, de Pascal Robert.Un tutoriel indique la marche à suivre pour les formations à distance . Pour accéder aux livres des presses de l'Enssib, suivre ce lien