Bibliothèques, lecteurs et livres : la Belgique se met en quatre

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)

Excellente nouvelle pour les passionnés de lecture : le gouvernement de la #FWB a approuvé la reconnaissance de 19 #bibliothèques publiques en #Wallonie. Elles bénéficieront d’une aide supplémentaire de 540 000€. Le #livre est la manifestation la plus concrète de la #culture pic.twitter.com/Xif3NTF8ge — Alda Greoli (@AldaGreoli) March 20, 2019



un « salon de la lecture » au sein duquel des associations et des représentants du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles vous présenteront leurs outils en faveur du développement des pratiques de lecture chez les 0-18 ans ;

une exposition consacrée à l’œuvre de Thomas Lavachery, prix triennal de littérature de jeunesse de la FW-B, en présence de l’auteur qui pourra témoigner de ses expériences de collaboration avec le secteur scolaire ;

un espace librairie dans lequel seront proposés à la vente les ouvrages de référence utilisés par les animateurs.trices lors des différents ateliers.

Au terme de plusieurs semaines d’hésitation et de navettes législatives, la dernière étape dans l’instauration d’une loi établissant un prix unique du livre en Belgique, et abolissant donc la tabelle, avait été franchie. Lors de la Saint-Valentin, la Chambre avait validé le processus, et par la suite, les institutions biculturelles bruxelloises se sont mises à discuter… avant d’adopter les modalités.Cela signifie que dans la ville de Bruxelles, les mêmes règles s’appliqueront dans les deux communautés — Wallonie-Bruxelles et Flandre. Le décret du 19 octobre 2017 avait mis plus de temps à trouver ses marques dans la capitale, du fait de la dépendance à l’État fédéral de la région Bruxelles-Capitale Une bonne nouvelle n’arrivant que rarement seule, la ministre vient de saluer la décision du gouvernement de la Fédération que d’abonder par une aide de 540.000 € aux besoins des bibliothèques publiques. En effet, 19 établissements viennent d’être reconnus en Wallonie comme éligibles aux mesures de soutien.Les sommes serviront au développement de la lecture — tout en inscrivant les bibliothèques dans le réseau des 149 autres établissements reconnus par la FWB.Enfin, dernière mesure en faveur du livre : la Journée Plan Lecture, organisée ce 30 avril prochain. Il s’agit là de 12 ateliers destinés aux professionnels avec pour thématique la sensibilisation à la lecture chez les 0-18 ans. Cette journée permettra également d’explorer, précise le ministère de la Culture :Descriptions et informations, à cette adresse