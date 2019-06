Bibliothèques : Livr'exil, un accès à la formation pour les personnes migrantes

Sculpture d'Annette Vassiliu (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Guerres, situations politiques et économiques poussent parfois les individus loin de chez eux : l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) a été le témoin de ces parcours de vie qui conduisent parfois à la bibliothèque. Des bibliothécaires se sont ainsi posé la question de l'accueil des personnes migrantes et en particulier de leur insertion professionnelle et sociale.En effet, des migrants, professionnels des bibliothèques à l'origine ou non, ont pu trouver un emploi au sein des établissements de prêt et y acquérir des compétences spécifiques. Le groupe de travail autour du projet Livr'exil aura pour objectif principal de mettre en place « des perspectives professionnelles par le biais de l’accès à la formation dispensée par l'ABF » à ces publics, « qu’il importera d’adapter ».Livr'exil et l'ABF ne seront pas seuls : l'initiative doit à terme intégrer d'autres associations professionnelles européennes, mais aussi l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), les ministères concernés ou encore les associations spécialisées sur ces questions.Pour commencer, Livr'exil travaillera avec la Commission Formation de l'ABF pour mettre en place un accompagnement vers la certification ABF d'auxiliaire de bibliothèque. L'étape suivante consistera en une identification des bénéficiaires potentiels de cette formation, afin de démarrer les opérations sans plus tarder.Il est possible de contacter ce nouveau groupe de travail de l'ABF à cette adresse : livrexil@abf.asso.fr.