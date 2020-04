Bibliothèques : nettoyer les livres, assurer une continuité des services

Les bibliothèques du monde entier font preuve d’ingéniosité pour continuer de servir leur communauté de lecteurs. Dans un compte rendu mis à jour le 7 avril 2020, l’IFLA (Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques) recense plusieurs idées pour adapter les missions de ces établissements à la crise sanitaire.





Photo d'illustration - Bibliothèque Robert Desnos à Montreuil (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Sur son site, la fédération propose des ressources clés sur les bibliothèques dans le monde face au coronavirus. Au départ uniquement disponibles en langue anglaise, elles sont maintenant consultables en français et en espagnol. Pour le moment, seule la version anglaise a été réactualisée ce 7 avril.



Le document fait d’abord état des fermetures des bibliothèques dans le monde. Ainsi, selon les données de l’IFLA, 98 bibliothèques nationales ont fermé leurs portes à cause des restrictions gouvernementales. Du côté des bibliothèques scolaires, elles ont également dû baisser le rideau dans 188 pays.



Les bibliothèques se retrouvent dans un certain nombre de cas de figure différents selon les mesures prises par le gouvernement. L’IFLA a donc décidé de reprendre les différentes actions des bibliothécaires par rapport à leur niveau de restriction.



Par exemple, si les gouvernements n’ont pas pris de mesure particulière et que la situation est plus ou moins normale, la fédération propose tout de même aux établissements de faire en sorte de disposer de produits désinfectants pour les mains, de nettoyer les objets. Ou encore, de mettre à disposition sur leurs sites Internet des informations en ligne incluant des liens pointant vers des informations fiables.



Si les autorités ont commencé à annoncer des restrictions pour limiter les rassemblement, l’IFLA préconise de repenser l’heure des activités ou des lectures publiques. Des mesures d’hygiène doivent également être prises. Par exemple, fermer les espaces de travail où les gens sont plus susceptibles d’être en groupe.



Expositions virtuelles, livres numériques, activités à distance...



Lorsque les établissements sont confrontés à une fermeture obligatoire, l’IFLA propose de s’assurer que le personnel soit en télétravail, d’affecter les bibliothécaires à d’autres tâches dans d’autres entités de leurs collectivités. Par exemple, mettre à profit leur expertise dans le domaine de l’information au profit des services sociaux et médicaux.



Confinement : Mais que fait

un bibliothécaire en télétravail ?



Pour maintenir leur service auprès de leurs lecteurs, les bibliothécaires peuvent proposer une information permanente des usagers s’agissant de l’utilisation des ressources et des services de la bibliothèque, organiser des temps de lecture publique à distance, promouvoir le recours aux bibliothèques numériques et à d’autres outils. Enfin, proposer une extension de la durée de prêt des livres physiques, et accroître le nombre de livres numériques empruntables.



Outre ces recommandations pour gérer les services en temps de crise sanitaire, l’IFLA publie également de nombreux exemples internationaux. En voici quelques-uns : la Bibliothèque nationale de France organise des expositions virtuelles tandis que la Bibliothèque nationale d’Espagne promeut son contenu numérique pouvant être utilisé pour soutenir l’éducation.



De plus, la Bibliothèque du Congrès organise un transcribathon virtuel. Celle d’Estonie a mis en place des moyens pour permettre aux gens d’accéder aux livres sans contact.



Plus d’exemples à cette adresse.



Comment assainir les ouvrages à la réouverture des bibliothèques ?

De plus, sur Twitter, l’IFLA a publié ses recommandations à l’attention des professionnels de bibliothèques pour désinfecter les livres et ainsi éviter toute propagation du virus à travers les ouvrages, notamment lors d'une réouverture.

Around the world, #libraries are finding ways to support the communities they serve in the face of the #COVID19 pandemic.



To help share these great ideas further, our resource page is now available in #español and #français : https://t.co/U6GbftGC6H! pic.twitter.com/oIT8k5sUTm — IFLA (@IFLA) April 7, 2020





Tout d’abord, le livre doit être manipulé par une seule et même personne, portant des gants et un masque, obligatoirement. L’ouvrage doit ensuite être placé en quarantaire pendant un délai de 4 à 5 jours. Avant de le replacer sur les étagères de l’établissement, il est possible de le désinfecter avec une solution alcoolique à 70 degrés.