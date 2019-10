Bibliothèques : recenser les centres de ressources sur le genre

Capture d'écran



Créée en janvier 2012, la commission Légothèque de l'ABF se concentre sur le rôle et les apports des bibliothèques dans l'introspection des individus, leurs questionnements et cheminements personnels. Tout cela peut avoir lieu ou être déclenché, nourri par la bibliothèque, ses services, ses collections ou encore ses espaces et équipements.



Les professionnels de la lecture publique et de l'information assurent donc pleinement leur mission lorsqu'ils redirigent les usagers vers des lieux à même de leur fournir les documents recherchés. Raison pour laquelle la commission Légothèque a entamé un recensement des centres de ressources sur le genre.



Paris, avec douze lieux, est la ville la mieux équipée en la matière, mais Lyon, Grenoble, Strasbourg, Toulouse, Nice ou Nantes disposent elles aussi de lieux permettant de se renseigner sur ces sujets.