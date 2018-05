Bibliothèques, résidences d'auteurs... Le “Plan Lire à Paris” dévoilé

Le « Plan Lire à Paris », qui fait suite à un vœu du Conseil de Paris, en 2016, demandant un schéma directeur des bibliothèques, a été présenté lors des dernières séances de ce même conseil par Bruno Julliard, premier Adjoint à la Mairie de Paris, chargé de la culture. Un plan d'action qui place les bibliothèques en première ligne et s'inscrit dans la signature prochaine d'un contrat territoire lecture.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Avec 58 bibliothèques de prêt et 11 bibliothèques patrimoniales et spécialisées, Paris peut compter sur un réseau dense, qui enregistre environ 6 millions d'entrées par an, selon les chiffres communiqués par la mairie de Paris. Le « Plan Lire à Paris » place ainsi ce réseau au cœur de son action.

Parmi les mesures notables, l'ouverture de 3 nouveaux équipements sur le territoire parisien, soit « la Médiathèque Jean Quarré dans le 19e, qui répond à la nécessité d’un équipement structurant dans cet arrondissement, ainsi que les bibliothèques prévues dans les zones d’aménagement Paul Bourget (13e) et Bercy-Charenton (12e) », précise l'administration. Par ailleurs, les rénovations des médiathèques Jean-Pierre Melville (13e) et Robert Sabatier (18e), dont les réouvertures sont annoncées en 2019, et de la bibliothèque François Villon (10e) sont prévues.

L'autre levier d'action s'appuie sur une plus large ouverture des établissements. D'ici 2020, Paris annonce 10 bibliothèques ouvertes le dimanche, « représentant plus de 40 % du réseau qui seront accessibles le dimanche, offrant aux familles parisiennes l’accès au livre et à la lecture durant leur jour de repos ». À n'en pas douter, les conditions d'ouverture feront à nouveau l'objet de discussions avec les personnels et leurs représentants : jusqu'à présent, les projets d'ouverture le dimanche ont soulevé des critiques des personnels pour le manque de moyens alloués.

Il y a quelques mois, la ville de Paris avait d'ailleurs déposé un dossier auprès de l'État pour obtenir des subventions attribuées dans le cadre de la Dotation Générale de Décentralisation qui contribue au financement des extensions des horaires d'ouverture, pour les établissements de la Canopée (1er) et Hélène Berr (12e). Dans son plan, la mairie annonce une « dotation en moyens de fonctionnement des bibliothèques ouvrant le dimanche, notamment par la montée en charge de l’équipe de remplacement des bibliothèques créée en 2017 ».

Parmi les autres mesures portant sur les bibliothèques, la valorisation des collections particulières, l'adhésion au réseau Eurékoi, valoriser les documents qui luttent contre les stéréotypes, le développement des ressources numériques, la création d'une carte unique de prêt pour les bibliothèques de prêt et patrimoniales ou encore renforcer l'accessibilité des bibliothèques et de leurs collections.

Enfin, toujours en lien avec les bibliothèques, la mairie souhaite multiplier les résidences d'écrivains dans les bibliothèques, « en particulier dans les quartiers populaires ». Paris proposera également des ateliers de formation et d’éducation aux médias et à l’information, animés par des bibliothécaires volontaires, « dans l’objectif d’atteindre dès 2019 un millier de jeunes ».

Le plan complet est disponible à cette adresse ou ci-dessous.