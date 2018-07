Bibliothèques : une meilleure formation continue pour les agents territoriaux

Le rapport Orsenna, remis en février 2018 au président de la République, évoquait la formation des agents des bibliothèques, en soulignant qu'elle devait s'adapter à un métier qui subissait de fortes mutations. Le ministère de la Culture prend acte, et annonce un nouvel accompagnement pour les 38.000 agents territoriaux : la première étape se concrétise, avec un partenariat effectif entre le ministère, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national de la fonction publique territoriale.

La BnF (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Au sein du rapport Orsenna, c'est la recommandation 10 qui évoquait la formation continue des agents territoriaux : « Engager avec les professionnels des bibliothèques, les élus et le centre national de la fonction publique territoriale un travail sur revoir les cadres d’emploi de la filière territoriale des bibliothèques pour les mettre en cohérence avec ce que les métiers sont devenus et prévoir, pour les bibliothécaires, après la réussite au concours une formation d’application de 6 mois axée sur le rapport aux usagers. »

Et le rapport d'Erik Orsenna et de Noël Corbin d'enfoncer le clou : « Rien ne se fera sans les agents. Leurs statuts doivent prendre davantage en compte la place grandissante du rapport aux usagers et l’ouverture accrue des bibliothèques sur la cité. Leurs formations, initiale et continue, doivent leur donner les outils pour conduire au mieux ces missions en évolution. »

Le ministère de la Culture assure qu'il s'est saisi de la question, avec la Bibliothèque nationale de France et le Centre national de la fonction publique territoriale. Ces derniers ont signé le 30 avril 2018 une convention de partenariat, récemment concrétisé par l'installation d'un comité de pilotage.

Ce comité de pilotage concevra des programmes de formation mettant en œuvre des modalités pédagogiques innovantes. Les trois organismes partenaires « coproduiront des ressources pédagogiques et mutualiseront leurs réseaux d’experts », assure le ministère de la Culture.

Les points d'attention seront les suivants :