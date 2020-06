Bibliotourisme : une plateforme consacrée aux bibliothèques d'Europe

Photographie : la bibliothèque Montserrat Abelló, à Barcelone (Teresa Grau Ros, CC BY-SA 2.0)

Construction, rénovation, extension d'un bâtiment : la Ligue des Bibliothèques européennes de Recherche (LIBER) promet une plateforme qui s'adresse à tous ceux qui s'intéressent aux bibliothèques. Pour les bibliothécaires, bien sûr, mais aussi les architectes ou les élus, le site se présente comme un réservoir de ressources sur les solutions mises en place dans toute l'Europe.De la Suède à l'Espagne, il est possible de « visiter » les bibliothèques européennes en découvrant des photographies, mais aussi différentes données relatives au bâtiment, comme la surface totale, l'effectif, les places assises, le coût de la construction et d'autres caractéristiques notables.Il est possible d'afficher une liste des établissements recensés par nom, photographie ou sur un plan interactif, pour plus de facilité. Des critères de recherches plus fins peuvent même être utilisés, comme le coût total, la surface totale ou encore les horaires d'ouverture.La plateforme LibraryBuildings est accessible à cette adresse