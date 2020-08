Biélorussie : convoquée, Svetlana Alexievitch refuse de répondre

Dans le cadre des poursuites engagées contre le « conseil de coordination », une organisation opposée à la réélection d’Alexandre Loukachenko, Svetlana Alexievitch a été entendue en tant que témoin ce 26 août. D’après les premières informations, l’autrice biélorusse a refusé de répondre aux questions des enquêteurs.



Lauréate du Prix Nobel de Littérature en 2015 et figure de proue de l’opposition, Svetlana Alexievitch a été convoquée par la justice, ce 26 août, en sa qualité de témoin. L’autrice de 72 ans fait en effet partie du « conseil de coordination » , créé après la réélection jugée frauduleuse d’Alexandre Loukachenko le 9 août dernier.L’organisme, qui souhaite ouvrir le débat et que transite le pouvoir actuel vers un régime plus démocratique, a été accusé de « menacer la sécurité nationale » par le chef de l’État. Ce dernier a d’ailleurs entamé des poursuites judiciaires pour « appels à des actions visant à porter atteinte à la sécurité nationale », une accusation passible de trois à cinq ans de prison.L’entretien aura finalement duré moins d’une demi-heure, précise l'agence Bloomberg . « J’ai refusé de répondre aux questions et j’ai dit que toutes les informations se trouvaient sur le site Web du comité de coordination », a-t-elle expliqué à sa sortie.Et d’ajouter que les enquêteurs ne la considéraient que comme un témoin, et qu’elle n’avait signé aucun accord de non-divulgation.