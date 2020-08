Biélorussie : l'édition internationale appelle à l'arrêt de la “répression”

Photographie : devant l'ambassade de Biélorussie, à Wutashington, en août dernier (angela n., CC BY 2.0)

La Biélorussie vit toujours dans un climat extrêmement tendu. Alexandre Loukachenko, président de la République depuis 1994, est sorti vainqueur des élections présidentielles, le 9 août 2020 : cependant, une partie de la population et des observateurs extérieurs dénoncent une manipulation des votes. Depuis cette date, des manifestations pacifiques se multiplient dans le pays, auxquelles répondent des violences policières.La répression est en effet à son comble dans le pays, à la demande du président de la République Alexandre Loukachenko. Il y a quelques jours, la Fédération des associations européennes d'écrivains (European Writers' Council, EWC) dénonçait « des cas de violences policières et sur des traitements inhumains dans les prisons, de la torture psychologique, des sévices physiques et des viols ».Deux organisations d'éditeurs, la Fédération des Éditeurs Européens (FEE/FEP) et l'Union Internationale des Éditeurs (UIE/IPA), se joignent désormais à l'appel des auteurs. « Nous sommes solidaires de ceux qui mettent leur liberté d'expression au service du changement en Biélorussie, par un dialogue apaisé et pacifique. La répression à laquelle nous assistons est regrettable, et elle doit cesser », indique ainsi Hugo Setzer, le président de l'UIE, dans un communiqué.Du côté de la FEE, on appelle à la raison pour le cas de Svetlana Alexievitch : « Nous appelons les éditeurs de Svetlana Alexievitch, dans le monde entier, à faire entendre leurs voix. Nous avons besoin de vous pour mobiliser l'attention sur la Biélorussie et faciliter une sortie de crise pacifique et diplomatique », souligne Rudy Vanschoonbeek, le président de la fédération.Svetlana Alexievitch sera entendue en qualité de témoin à propos du Conseil de coordination, une organisation de l'opposition à Loukachenko dont elle est membre, ce mercredi 26 août.