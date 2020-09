Biélorussie : trois traducteurs interpellés après des manifestations

Plusieurs organisations d'auteurs internationales, dont le Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL), l'English PEN ou encore le PEN Club français, dénoncent les arrestations de trois traducteurs biélorusses après des manifestations qui se sont déroulées le 8 septembre dernier à Minsk, capitale de la Biélorussie.La secrétaire du Pen Club biélorusse, Hanna Komar, poète et traductrice, ainsi que ses deux collègues Uladzimir Liankievic et Siarzh Miadzvedzeu ont été interpellés et placés en détention administrative. Hanna Komar a par ailleurs écopé de 9 jours de prison pour trouble à l'ordre public.Pour l'organisation PEN International, cet événement « renforce notre inquiétude à propos des attaques contre la liberté d'expression et le droit aux manifestations pacifiques, dans un contexte lié aux élections biélorusses du 9 août dernier ».Le CEATL, de son côté, évoque un « harcèlement ciblé » et « se joint à la condamnation internationale des arrestations et de la répression, et demande instamment à ses organisations nationales membres dans toute l’Europe de faire leur possible pour attirer l’attention du public sur les violations flagrantes des droits de l’homme en Biélorussie ».En août dernier, alors que la contestation de l'élection de Loukachenko commençait à se manifester, la Fédération des associations européennes d'écrivains s'inquiétait déjà de la répression, et invitait les pays de l'Union européenne à réagir . Il y a quelques semaines, l'auteure Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de Littérature, avait été convoquée par les autorités biélorusses