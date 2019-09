Bientôt des sanctions pour les administrations qui utilisent l'écriture inclusive ?

(photo d'illustration, Jeanne Menjoulet, CC BY-ND 2.0)

S'adressant au ministre de la Culture Franck Riester dans une question écrite , la députée Laurence Trastour-Isnart remet une pièce dans la machine. Certes, le Premier ministre avait affiché assez clairement son rejet de l'écriture inclusive , tout comme Jean-Michel Blanquer ou Françoise Nyssen, qui l'a précédé à la rue de Valois. Mais « nombre de courriels des administrations, des universités utilisent cette écriture dite inclusive qui désunit et enlaidit la langue française », affirme la députée des Alpes-Maritimes.Pour appuyer son analyse, la députée cite un message diffusé par l'Académie française en octobre 2017 : l'institution voyait dans l'écriture inclusive un « péril mortel » pour la langue française . Et rappelle la décision rendue par le Conseil d'État le 28 février dernier, refusant les recours pour annuler ladite circulaire du Premier ministre qui demandait de ne pas faire usage de l'écriture inclusive.Constatant donc que l'écriture inclusive continue d'apparaitre dans les messages d'administrations et autres universités, la députée demande au ministre d'intervenir pour « protéger la cohérence et l'harmonie de la langue française face à ce péril qui aurait des conséquences dramatiques », notamment pour les étrangers, ainsi dissuadés d'entamer ou de poursuivre un apprentissage du français.Et la députée demande aussi, en fin de question, « si des mesures seront prises à l'encontre des personnels administratifs qui font usage d'une telle écriture ».Avis aux récalcitrants...