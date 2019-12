Bientôt un parc littéraire consacré à Andrea Camilleri en Sicile

Xavier Trias, CC BY NC ND 2.0



Une mémoire qui perdurera

Destinés aux écoles et à la bibliothèque de la ville, l’éditeur Sellerio qui a regroupé l’ensemble de ses livres, a fait don de 438 exemplaires. L’écrivain, créateur du fantastique commissaire Montalbano, est décédé ce 17 juillet , après un mois d’hospitalisation, à l’âge de 93 ans.« L’objectif est de faire redécouvrir la véritable Vigàta d’Andrea Camilleri, qu’on ne retrouve pas à Ragusa, mais bien à Porte Empedocle », indique la maison. Vigàta, c’est ce lieu imaginaire, qui prendra définitivement forme dans le livre de 1992, La stagione della caccia (La saison de la chasse), retraçant un village sicilien quelque part entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe.Mais avec Montalbano, c’est une Vigàta moderne qui se dessine, celle que l’éditeur veut faire revivre, tout en retraçant les lieux que la mémoire de Camilleri parcourt, dans les livres. Depuis le bar dont il était coutumier, jusqu’à la gare, en passant par l’école de son enfance.Sans surprise, l’école où Camilleri fit ses premières armes — ainsi que Pirandello — est toujours ouverte, et recevra une partie de cette donation. Sachant que la ville entretient elle-même de vastes projets : « Nous avons l’intention de créer un parc littéraire, et ce n’est que la première étape. Nous travaillons déjà à la création d’itinéraires touristiques qui dévoilent les lieux de l’auteur empedoclin », indique le Conseiller pour la Culture, Calogero Conigliaro.La collaboration avec la maison de Palerme ne s’arrêtera donc certainement pas là : « Ces volumes sont un cadeau important pour nous, à la mémoire d’un grand écrivain qui, par ses récits, a fait connaître et vivre notre terre et toute l’humanité de notre peuple », indique la mairesse, Ida Carmina.Le projet touristique a d’ores et déjà un financement, celui apporté par Gal Sicani, avec la collaboration de Pro loco et d’associations territoriales.via La Repubblica