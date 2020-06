Big Brother et George Orwell viennent surveiller La Pléiade

Avec la collaboration de Véronique Béghain, Marc Chénetier et Patrice Repusseau, pour les traductions et l’appareil critique accompagnant les œuvres, voici comment le visionnaire britannique intègre La Pleiade. Cassandre redoutable George Orwell compte parmi les précurseurs d’une littérature où l’oppression étatique se fit la plus forte. Et le contrôle de la population, la manipulation des masses est alors portée au rang d’art.Spécialiste de la littérature américaine, Philippe Jaworski avait d’ailleurs participé activement à l’ arrivée de Philip Roth dans la même collection, en octobre 2018. Jaworki était d’ailleurs le traducteur de plusieurs auteurs comme Roth, évidemment, mais encore Jack London ou Scott Fitzgerald et Herman Melville.C’est d’ailleurs lui qui proposera la version de 1984, dans la traduction, la présentation et les notes. 1984, pour mémoire, avait été rédigé par Orwell en 1948, ce qui avait provoqué cette inversion des chiffres – et projeté sur cette année 84 toutes les craintes et les angoisses du livre.Rappelons que les éditions Gallimard avaient publié, en avril 2018, une nouvelle traduction, réactualisée, de 1984 , sous la plume de Josée Kamoun.Le volume contiendra également Dans la dèche à Paris et à Londres et Wigan Pier au bout du chemin, traduits par Véronique Béghain, ainsi que En Birmanie et Hommage à la Catalogne, traduits respectivement par Patrice Repusseau Marc Chénetier.

Durant le confinement, au Royaume-Uni, les romans dystopiques comme La Servante écarlate de Margaret Atwood, 1984 de George Orwell ou encore Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley connaissent également beaucoup de succès. Une garantie...



photo : Andrew Stawarz, CC BY ND 2.0