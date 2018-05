Bilan mitigé pour les librairies de la région PACA

Lors des Assises régionales de la librairie en Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Agence régionale du livre PACA (ArL) a présenté une « Photographie 2016-2017 » des librairies dans la région. Selon le rapport, malgré un territoire bien desservi, avec des librairies qui se professionnalisent, une quarantaine de librairies ont une trésorerie négative et certaines restent fragiles.

L’étude porte sur 90 librairies indépendantes de la région sur les 165 interrogées. 64 % sont des librairies généralistes tandis que 36 % sont spécialisées. Le rapport constate que, depuis deux ans, il y a 1,6 ouvertures pour 1 fermeture.Le département des Bouches-du-Rhône concentre 38 % des librairies du territoire et le département des Hautes-Alpes, 5 % des librairies du territoire. L’offre y est de 1 librairie pour 17 500 habitants. Les villes réunissent près de 85 % des librairies du territoire. Toutefois, aucune boutique n’est implantée dans les petites communes rurales isolées ou périurbaines.Selon les impressions générales du rapport, que vous pouvez lire ci-dessous, les librairies se professionnalisent. Avec quelques nuances. Si le fonds de roulement s’améliore, c’est surtout dû à l’augmentation des délais fournisseurs.Le besoin par le stock diminue et le niveau de trésorerie et de la capacité d’autofinancement progresse. De même, on constate une meilleure gestion des équilibres budgétaires.Malgré tout, le taux de marge reste bas. Les librairies dont le chiffre d’affaires est supérieur à 300 000 euros se portent bien, mais, à l’inverse, celles au chiffre d’affaires inférieur à celui-ci restent fragiles. Les charges externes et la masse salariale ne sont pas toujours financées et une quarantaine de libraires ont une situation de trésorerie négative.