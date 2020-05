Bill Clinton et James Patterson récidivent

crédit photo Gage Skidmore, CC BY SA 2.0

La maison française JC Lattès (filiale du groupe Hachette, comme Knopf Doubleday) avait publié la traduction de ce chef d’œuvre. Le président a disparu , traduit par Dominique Defert, Carole Delporte et Samuel Todd, n’aura pas laissé un souvenir impérissable. Mais en cette période, tout roman avec un potentiel de best-seller est bon à prendre. Et comme la série découlant du livre est programmée ...Il faudra toutefois attendre juin 2021 avant de voir cette suite débarquer : The President’s Daughter fera d’ailleurs l’objet d’une coédition Knopf/Little, Brown.Le précédent volet des aventures présidentielles s’est écoulé à 3,2 millions exemplaires dans le monde, assure le groupe américain. Et Bill Clinton, ancien locataire du bureau ovale, a déclaré que sa collaboration avec Patterson fut un des rêves de son existence.« Je n’aurais jamais imaginé que j’écrirais un livre avec un conteur si magistral que Jim, et encore moins deux », affirme-t-il.Le roman sera indépendant, pas vraiment une suite, mais racontera comment le président, désormais reclus dans son New Hampshire rural, va faire face au kidnapping de sa fille…Bref.via Publishers Weekly