Bill Gates se fait libraire : 5 conseils de lecture, et plus, pour l'été

Le choix d'Edith (The Choice), Dr. Edith Eva Eger, avec Esmé Schwall Weigand, traduit par Johan-Frédérik Hel Guedj aux éditions JC Lattès

Cartographie des nuages (Cloud Atlas), David Mitchell, traduit par Manuel Berri aux éditions Points

The Ride of a Lifetime, Bob Iger, non-traduit en français

The Great Influenza, John M. Barry, non-traduit en français

Économie utile pour des temps difficiles (Good Economics for Hard Times), Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo, traduit par Christophe Jaquet aux éditions du Seuil

Remarqué pour ses interventions et son implication dans la recherche d'un vaccin contre le coronavirus, Bill Gates se manifeste d'une manière plus habituelle pour partager ses suggestions en matière de livres, pour l'été qui s'annonce. Une liste de lectures qui propose du roman, des essais et un ouvrage consacré à la grippe espagnole, une autre épidémie mondiale...En raison du contexte particulier, qui pourra inciter à lire un peu plus, Gates a complété ses recommandations, cette année :Headspace (The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness), Andy Puddicombe, traduit par Anne-Claire Leveaux aux éditions MaraboutMoonwalking with Einstein, Joshua Foer, non-traduit en françaisSeul sur Mars (The Martian), Andy Weir, traduit par Nenad Savic aux éditions BragelonneUn gentleman à Moscou (A Gentleman in Moscow), Amor Towles, traduit par Nathalie Cunnington aux éditions FayardLa trilogie Rosie de Graeme Simsion, traduite en français par Odile Demange aux éditions Robert LaffontNous avons fait de notre mieux (The Best We Could Do), Thi Bui, traduit par Laure Picard-Philippon aux éditions Hachette ComicsHyperbole (Hyperbole and a Half: Unfortunate Situations, Flawed Coping Mechanisms, Mayhem, and Other Things that Happened), Allie Brosh, traduit par Carole Delporte aux éditions Les ArènesEt si... ? Toutes les réponses les plus scientifiques aux questions que vous ne vous êtes jamais posées (What If ? : Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions), Randall Munroe, traduit par Thierry Piélat aux éditions Flammarionxkcd : volume 0, Randall Munroe