Black Friday et Cyber Monday : Amazon s'est goinfré

D’aucuns, au sortir du Black Friday et du Cyber Monday, se demandent quels sont les résultats économiques de cette opération massive de vente. Amazon, à qui l’on n’avait rien demandé, vient de donner son avis. Et pour une fois, quelques chiffres ressortent de la communication.





Plus de 18 millions de jouets et 13 millions d’articles de mode ont été commandés durant ces deux journées de consommation frénétique, affirme l’entreprise. Et comme Jeff Bezos, le fondateur, n’était pas disponible pour commenter de pareils résultats, c’est Jeff Wike, PDG wordlwide qui s’en est chargé.En somme, dit-il, les deux jours continuent, chaque année, de battre des records de vente, et confortent l’entreprise dans sa position de leader de la vente en ligne, en Occident. Le tout, avec un rapport qualité-prix qui est essentiel : remises et promotions sont à la base même de ces folles dépenses.Dans les résultats plus détaillés, on retrouvera le livre de Michelle Obama, Becoming, dans le top 5 des meilleures ventes de produits, tous segments confondus – sachant que l’enceinte connectée Echo est première, devant tout le monde.C’est durant la journée du vendredi que les gens ont acheté le moins de jouets – seulement 4 millions.Et, surgies des entrailles de la firme, les tablettes et liseuses Kindle ont été écoulées à des millions d’exemplaires, « achetés dans le monde entier durant ce week-end de commerce en ligne ».