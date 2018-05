Blaise Cendrars accusé de négrophobie pour ses Petits contes nègres

Publié pour la première fois en 1929, Petits contes nègres pour les enfants des Blancs témoigne de l'intérêt de Blaise Cendrars pour l'Afrique, quelques années après son Anthologie nègre de 1921. Si ces livres font aujourd'hui polémique, c'est pour l'utilisation du terme « nègre » dans leurs titres, jugée négrophobe. Les Petits contes nègres pour les enfants des Blancs sont publiés chez Gallimard et dans une coédition de luxe par Albin Michel et la Bibliothèque nationale de France.

C'est un post sur la page Facebook Décolonial News, le 29 avril dernier, qui lance la polémique : deux photographies de la couverture et de la 4e du livre de Blaise Cendrars, Petits contes nègres pour les enfants des blancs, publié par Gallimard dans la collection Folio Cadet, ouvrent un réquisitoire contre l'ouvrage. « Le conte negrophobe pour enfants remis en vente, les époques passent, mais le racisme lui perdure ! voila ce que l'on trouve en 2018 sur les présentoirs de la Fnac de Valenciennes ! C'est comme ça en France que l'on inocule à des enfants la #negrophobie », peut-on lire sur la page.

Le 1er mai, à 23h, la page propose cette fois une vidéo, montrant l'équipe de la page dans une Fnac, tentant d'interroger une libraire et le directeur du magasin sur la présence de l'ouvrage de Blaise Cendrars dans les rayons. En raison de la présence d'une caméra, les équipes de la Fnac se refusent à tout commentaire : « Notons que notre reporter a reçu, sur place, un accueil surprenant de la part d'employés du magasin, ainsi que de celle de la sécurité — comme en tépoignent (sic) les images — », constate seulement Décolonial News.

Publié en 1929, le recueil Petits contes nègres pour les enfants des blancs a été écrit par Blaise Cendrars après son Anthologie nègre, publiée quelques années auparavant. Les deux recueils témoignent d'un souci similaire, celui de faire connaître et d'ancrer la tradition orale du récit en Afrique dans un cadre littéraire. « La particularité de ces textes est que Cendrars s'est inspiré des travaux de folkloristes et de linguistes pour en faire des œuvres littéraires. Il a entendu ces contes, mais a ensuite effectué un travail de recherche et d'écriture, un travail de poète et d'écrivain », explique Lucette Savier, qui s'est chargée de la réédition des Petits contes nègres coéditée par Albin Michel Jeunesse et la Bibliothèque nationale de France.



« Nous nous sommes interrogés sur ce titre, bien sûr, mais le terme “nègre” se range ici dans l'esprit de fierté et d'admiration qui est celui de la négritude et qui était déjà magnifié dans les années 1920 dans des revues et des anthologies. De plus, on ne réécrit pas un titre », explique Lucette Savier. La négritude et la récupération du mot « nègre » par Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor ou Léon-Gontran Damas pour ses Poèmes nègres relèvent de la même intention, explique l'éditrice.

Certes, ici, c'est Blaise Cendrars, auteur blanc, qui utilise ce terme, mais l'idée est bien de « valoriser tout un pan de la culture orale africaine, de sortir du domaine du folklore ces histoires extraordinaires pour leur donner une histoire littéraire, une autre forme que l'oralité ». Grand admirateur du continent africain et des arts dits primitifs, Cendrars se qualifiait de mélanophile ou mélanomane au cours d'une époque où la défense des territoires et peuples colonisés côtoyait parfois un certain paternalisme.

Cependant, « je ne pense pas qu'il y ait lieu d'en faire une polémique », assure Lucette Savier, « même si je comprends qu'il faille s'interroger sur les termes et sur ce titre en l'occurrence, car il est important de comprendre le sens des mots et leur emploi, ce qu'il véhicule, à un moment donné ». Pour l'éditrice, bien sûr, « on ne publierait pas un livre qui emploierait ce terme au premier degré aujourd'hui ».

À l'inverse, le livre de Cendrars « est à remettre entre les mains des lecteurs », selon Lucette Savier, « tout comme les bois gravés de Pierre Pinsard, un artiste injustement oublié ». Les Petits contes nègres pour les enfants des blancs, selon l'éditrice, « invitent avant tout au partage entre les grands et les petits, c'est une manière de dire que nous, adultes, pouvons aussi apprendre par les enfants, notamment une manière de raconter le monde que l'on a tendance à oublier ».