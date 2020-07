Blythe Brown, ex-épouse de Dan Brown, affirme être à l'origine du Da Vinci Code

La partenaire littéraire de Dan Brown

Photographie : Dan Brown dans l'émission espagnole El Hormiguero (El Hormiguero, CC BY-ND 2.0)

Blythe Brown ne reconnait plus « l'homme que Dan [Brown] est devenu », indique-t-elle dans une plainte déposée ce lundi 29 juin auprès d'une cour du New Hampshire. Épouse de l'auteur du Da Vinci Code jusqu'à un divorce en 2019, Blythe Brown affirme avoir découvert la double vie que son époux vivait « secrètement » après 21 ans de vie commune.« Dan a vécu une vie modèle, faite de mensonges, pendant au moins ces six dernières années, se présentant comme un romancier de renommée mondiale qui menait une vie simple dans son État natal du New Hampshire, alors qu'en réalité, la situation était tout autre », indique la plainte de Blythe Brown. Le cœur de l'action en justice porte sur le détournement de fonds communs au couple, au bénéfice de relations extra-conjugales de l'écrivain.« Pendant des années, Dan a secrètement détourné d'importantes sommes du patrimoine financier commun avec Blythe Brown, pour se livrer à des relations sordides, extra-conjugales, avec des femmes — dont l'une moitié moins âgée que lui — et pour mener une vie parallèle, clandestine », décrit la plainte, citée par l'Associated Press.Dan Brown a réagi dans un communiqué publié dès le lendemain, le 30 juin : « Pour des raisons connues seulement par elle et son avocat, sans doute, Blythe Brown a créé, par cette plainte, une version de notre mariage fictive et destinée à me blesser et à me nuire », a-t-il indiqué.Le montant des dédommagements demandés par Blythe Brown n'est pas encore connu, mais sa plainte va plus loin que les accusations de détournements de fonds. L'ex-épouse de Dan Brown rappelle qu'elle aurait joué un rôle non négligeable dans sa carrière, en suggérant notamment plusieurs idées fondatrices pour les livres qui deviendront ensuite des best-sellers mondiaux.Au début des années 1990, Blythe Brown aurait encouragé Dan Brown à quitter le monde de la musique — l'auteur était alors parolier — pour se lancer dans l'écriture de romans. Elle aurait par ailleurs été à l'origine des bases de l'intrigue de son roman le plus controversé et le plus célèbre, Da Vinci Code, publié en 2003.Pour la suite de la carrière de Brown, son épouse se serait révélée indispensable, assumant les rôles de « chercheuse, éditrice, critique, devenant ainsi la partenaire littéraire de Dan dans la plus grande acception du terme », souligne la plainte.« Ainsi, Blythe et Dan ont formé un duo littéraire qui a duré près de trente ans, pour des résultats qui ont dépassé tout ce qu'ils auraient pu imaginer », affirme encore le document. Une observation balayée par Dan Brown, qui assure que « l'allégation selon laquelle je n'ai pas suffisamment reconnu les apports littéraires de mon ancienne épouse est fausse ».