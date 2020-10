BnF : Bénédicte Fauvarque-Cosson entre au conseil d'administration

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Conseillère d'État, Bénédicte Fauvarque-Cosson est professeure à l’Université Panthéon-Assas. Titulaire d’un doctorat en droit privé, elle enseigne notamment le droit européen des contrats et le droit de l'environnement. Elle remplace au conseil d'administration de la BnF Sophie-Justine Lieber, démissionnaire.Cette dernière a rejoint le cabinet de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot-Narquin, en tant que cheffe de cabinet . Elle était auparavant Médiatrice du Livre.Le conseil d'administration de la BnF se compose de vingt personnes, dont la présidente de l’établissement, Laurence Engel. Les membres sont des représentants des tutelles, des personnalités extérieures, des représentants du personnel et des représentants des lecteurs. Ce conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an.