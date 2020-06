BnF : entre 70 et 90 millions d’euros pour un nouveau centre de conservation

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Selon des données communiquées en 2018, le taux d'occupation des différents magasins de la BnF atteint 98 %, et l'accroissement naturel des collections (+ 6 kilomètres linéaires par an, hors dons) menacerait la pérennité des collections et bâtiments.« Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt doit permettre la construction d’un nouveau centre de conservation, un projet ambitieux pour l’avenir des collections patrimoniales. Ce nouveau pôle répondra aux problématiques de saturation des espaces de conservation, avec notamment la création de magasins de collections hautement technologiques, indispensables à la préservation des documents les plus fragiles, et notamment de la collection de presse qui sera au cœur du projet », indique la BnF pour présenter son Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI).Parallèlement au centre de conservation, la BnF imagine un conservatoire national de la presse, « un lieu unique en France, rassemblant des collections exceptionnelles dans des conditions de conservation optimales. Le projet permettra également d’accélérer la numérisation de ces documents souvent fragiles et de faciliter leur consultation et leur rayonnement, à l’heure où les grandes questions de société sont plus que jamais d’actualité. » Rappelons que la BnF met en valeur depuis plusieurs mois son fonds en matière de presse ancienne, par l'intermédiaire de sa plateforme RetroNews, gérée par BnF-Partenariats.Le coût total du projet est estimé entre 70 et 90 millions d’euros par la Bibliothèque nationale de France. L'institution patrimoniale envisage les choix du partenaire et du site pour janvier 2021, et une inauguration 6 ans plus tard, en 2027.Le patrimoine immobilier de la Bibliothèque nationale de France se compose actuellement de 13 sites, des tours François-Mitterrand au magasin de Bussy Saint-Georges en passant par le Quadrilatère Richelieu. Certains syndicats de personnel, dont la CGT , critiquent la gestion du patrimoine immobilier de la BnF, « visant à brader un certain nombre de locaux et d’éloigner les collections loin de Paris et donc des salles de lecture ».L'Appel à Manifestation d'Intérêt peut être consulté à cette adresse