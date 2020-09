Bolo bolo : une formation pour mener des projets éditoriaux responsables

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Revoir les manières de consommer n'ira pas sans repenser les modèles de production : Mobilis et Open Lande proposent ainsi une formation en ligne adressée à tous les acteurs du livre et de la lecture désireux de s'investir ou de mener à bien un projet éditorial socio et écolo-responsable.Bolo Bolo se fixe pour objectif d’accompagner le passage de l’idée au projet et/ou du projet à l’action à travers un programme de 5 demi-journées de travail collectif.Le programme complet est le suivant :Introduction, par Emmanuelle GarciaPrise de contact des participants et découverte des projetsRencontre « Saisir les défis sociaux et écologiques », par Walter BouvaisÉchange avec un.e entrepreneur.e inspirant.e du monde du livre (programmation en cours)Atelier Canevas 1 : Modèle d’affaires à impact (IBMC), avec Sylvain MaugerDébat avec un.e entrepreneur.e inspirant. du monde du livreAtelier Canevas 2 : Open source et développement de communautés, avec Jaime ArredondoItération sur son projet (Canevas Impact et communautés)Temps de travail personnel de 2 à 4hCodéveloppement et effet miroir : mettre son projet au défiCodéveloppement et effet miroir : mettre son projet au défi (suite)Prochaines étapes de son projetConclusionJournée collective avec les participant.e.s de TRAJET#1 (parcours d’accompagnement inter-filière) à NantesDéjeuner collectif des stagiaires bolo boloModèle économique et modèle d’impact — regards croisésMettre son projet au défi d’acteurs culturelsPlus d'informations à cette adresse