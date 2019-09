Bono, leader de U2, rédige son autobiographie pour 6,5 millions €

(photo d'illustration, Matthias Muehlbradt, CC BY-SA 2.0)

L'Irish Sun l'assure et le promet, Bono, le prodige du pays, est en train de rédiger son autobiographie, attendue pour les prochains mois, voire années — aucune information sur la temporalité n'a été dévoilée. Le journal assure que l'avance versée par l'éditeur pour l'écriture de cet ouvrage très attendu s'élève à 6,5 millions $, rien que ça. Ce qui serait assez crédible, étant donné la foule que peut déplacer le leader de U2 avec son groupe ou sans.L'information a été confirmée par Salman Rushdie, pas moins : à la fin d'un entretien accordé à la radio RTE le 31 août dernier, interrogé sur ses liens avec l'Irlande et notamment son amitié avec Bono, l'auteur a indiqué que ce dernier « écrivait un livre, de ce que j'ai entendu ».« J'ai bien envie de voir ce que cela va donner », a poursuivi l'auteur de La Maison Golden, confiant quant à la qualité du livre. « Il est très bon dans tout ce qu'il entreprend, alors pourquoi serait-ce différent ici ? », s'est amusé Rushdie à l'antenne ( à partir de 31:20 ).« Il y a eu énormément de livres écrits sur U2, mais la plupart des personnalités, des événements et des peurs qui ont fait de Bono ce qu'il est devenu restent inconnus pour les lecteurs », a assuré une source bien informée à l' Irish Sun L'ouvrage devrait ainsi évoquer l'enfance du chanteur, et notamment ses jeunes années houleuses passées dans les rues de Dublin. Selon le Sun, c'est l'agent littéraire Ed Victor, décédé en 2017, qui lui aurait obtenu cette avance spectaculaire. Autrement dit, le livre occupe Bono depuis un petit moment déjà...