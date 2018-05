BookCrossing à l'aéroport de Turin, avec l'historique librairie Luxembourg

SalTo18 – Le plaisir de découvrir un bouquin alors que plusieurs heures de voyage en avion se profilent, l’idée est charmante. L’aéroport de Turin travaille de concert avec la librairie Luxembourg pour un BookCrossing aérien.







Fondée en 1872, la librairie internationale Luxembourg est installée non loin de la Piazza Castello. Elle réunit une offre véritablement diversifiée, et principalement axée sur la fiction anglo-américaine. Elle compte parmi les établissements indépendants historiques de la ville.

Si Turin ne dispose pas d’un aéroport pharaonique, son initiative n’en demeure pas moins des plus intéressantes. On trouve bien deux espaces de vente de livres dans l’espace duty free – avec, notamment, une librairie du groupe éditorial Giunti. Pourtant, l’aéroport a tenu à s’inscrire dans une démarche de partage avec des livres. « Commence donc ton voyage... en volant à travers les pages », indique la présentation.







Le principe est bien connu : on emporte avec soi un livre, on en laisse un autre si on le souhaite, le contrat est assez simple... Offrir ou recevoir, c’est au choix. Le tout s’inscrit dans le cadre de BookCrossing.com, la plus grande bibliothèque au monde.

Nous avons pris part à l’opération, en laissant un exemplaire de Philip K. Dick, Dans le jardin... si un lecteur le repère.





D’ailleurs, le projet fonctionne au point que des auteurs s’en emparent, pour assurer leur communication. Certains titres ne sont présentés que sous la forme d’un petit feuillet : il s’agit des titres de Marilena Cittadino, auteure indépendante, qui passe par les services d’autopublication d’Amazon pour ses livres. Cocasse.









photos crédit ActuaLitté, CC BY SA 2.0