Bookdealer : un portail web pour les librairies indépendantes italiennes

L’idée des partenaires repose sur trois notions : accessibilité, rapidité, prix. Bookdealer représenterait alors une réponse aux nouveaux usages, post confinement. « En achetant sur Bookdealer, vous soutenez vraiment les librairies indépendantes. Grâce à la livraison à domicile et aux expéditions, elles peuvent entretenir une relation avec leurs clients réguliers, en toucher de nouveaux et se faire connaître hors de leur domaine d’expertise », assure le site.Mieux encore : Bookdealer permettrait à des clients qui ne passaient que par des sites marchands bien installés de disposer d’une alternative. Y compris sur des territoires mal desservis ou ne disposant pas d’établissement.À cette heure, plus d’une centaine de librairies a déjà rejoint la plateforme, avec des options permettant d’entrer — partiellement — dans les lieux, pour se faire une idée de l’atmosphère. Bien entendu, tout est aménagé pour que l’on puisse référencer, manifestement gratuitement, son établissement, et ajouter à l’offre globale.Évidemment, ce principe rappelle la plateforme américaine qui avait vu le jour en janvier 2020, Bookshop.com . Et qui avait été d’une aide précieuse pour la librairie aux États-Unis durant le confinement. Contrainte de fermer ses portes, cette dernière avait alors pu s’appuyer sur les services de Bookshop afin de poursuivre un semblant d’activité.Quant à Bookdealer, il a été conçu par Leonardo Taiuti, éditeur chez Edizioni Black Coffee, avec l’aide d’un libraire, Mattia Garavaglia, qui travaille à Turin (librairie Golem). « Facile, accessible, rapide et bon marché : conçue pour intégrer un service à domicile et le travail des librairies indépendantes, pour la première fois, une plateforme réunit tout cela », indique Leonardo Taiuti au Libraio Il existe aussi une option permettant d’acheter pour faire un cadeau.Financièrement, la plateforme ne prend ni pourcentage sur les ventes ni abonnement mensuel. Elle n’impose pas non plus de frais de gestion. Le client se verra toutefois ajouter un supplément en frais de livraison, qui sera reversé pour couvrir les dépenses. Toute la conception est réalisée par Booklivery, société basée à Florence.