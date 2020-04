Books by Women : 12 fanzines pour sortir du quotidien

Dessin, photographie, texte et nouvelle, collages, tout est bon pour s’exprimer, et aujourd’hui, on vous fait une petite sélection ! Bon nombre d’artistes auront besoin de nous pendant cette période et si on peut les aider un minimum, c’est toujours cool ! On a eu beaucoup de recommandations sur les réseaux sociaux et on remercie celles et ceux qui ont pris le temps d’en faire ! Tellement d’ailleurs qu’une deuxième édition est prévue ! On a beaucoup trop d’autres projets et publications à vous présenter !

Pauline Jakubowski — Hello, Dolly, son site



Pauline fait beaucoup de choses : elle brode, elle coupe et elle colle. Je vous invite à aller découvrir son fanzine sur Dolly Parton réalisé en collages ! Citations, interviews, photos, Pauline présente 10 trucs pour mieux la comprendre ! Je vous laisse allez voir son site qui regorge de pépites et qui vous donnera un aperçu de ce zine !







Gaze, la revue qui célèbre les regards féminins — le kisskissbankbank



J’aurais préféré présenter la couverture sans la censure instagram tant ce portrait est magnifique ! Gaze, future revue semestrielle, a besoin de nous sur leur crowfunding ! Des interviews, des portraits, Gaze célèbre la diversité des regards féminins. Une publication portée par Clarence Edgar-Rosa, autrice entre autres de l’Abécédaire joyeusement moderne du féminisme chez Hugo & Cie, Juliette Gabolde, Tiphaine Guéret et Laura Lafon. On dit bravo les meufs et on va les aider pour que ce beau projet voie le jour !







Polyseme Magazine — leur site



Avec déjà 4 numéros à leur actif (un 5e en préparation), Polyseme Mag promeut le travail artistique (photographie, sculpture, poésie...) des femmes (cis et trans) et des personnes trans binaires et non-binaires. Les deux créateur•trices font un boulot dingue et les revues sont un plaisir à feuilleter et refeuilleter.







Juliette Patissier — Comment avoir des plantes gratuites chez soi



Paru depuis peu aux éditions Ulmer, les zines de Juliette sont également toujours disponibles sur son google drive ! Trouver des pots, réussir ses boutures et ses semis, comment s’occuper de son avocat ou de son lierre, Juliette nous livre toutes ses astuces. De vrais petits guides à avoir sous la main ! Vous pouvez retrouver également Juliette sur instagram et au sein de son collectif Zines dans le salon, que je vous invite fortement à suivre également, ça donne envie de s’y mettre !







Le string zine — leur instagram



Un zine 100 % écoféministe, made in Pigalle ! De l’histoire, des femmes inspirantes, un quartier qui change, mais qui garde malgré tout son âme, bref, un super zine à découvrir !







Glory Book box — leur site



La Glory Book Box la première box littéraire 100 % autrices propose chaque mois deux livres, mais surtout un livret complet contenant les biographies des autrices du mois, des conseils de lecture sur le thème, des pistes de films, séries, podcast et pleins d’autres choses en plus ! Les box sont en vente sur le site glorybookbox.eu et les livrets peuvent aussi s’acheter individuellement pour 2,50 € en version PDF.







La revue Bien, Monsieur — leur site



Créé en 2015 par Elsa Abderhamani et Juliette Mancini, Bien, Monsieur est une revue semestrielle de bande dessinée qui, comme les coordinatrices l’indiquent, regroupe des « histoires un peu philosophiques, un peu politiques, un peu drôles ».







Oisif agressif — leur site



Pour bien comprendre Oisif agressif, voici un extrait de l’édito du premier numéro : il offre des textes et des illustrations sortis tout droit de l’imaginaire. Trente pages « à l’ancienne », avec des bouts de phrases sur des bouts de papiers collés ici et là. Un travail onirique à découvrir absolument ! Petit numéro hors série, l’anti guide de Lyon, par ici !







Women who do stuff - leur site



Est-ce nécessaire de présenter Women who do stuff ? Infolettre mensuelle présentant des portraits de femmes qui font des trucs et ne s’en excusent pas, les créatrices ont également sorti en septembre dernier un premier numéro papier sur le thème « Internet ». Articles, témoignages, photos, il accueille toute une pluralité de voix qui parlent de leur relation avec cet outil. Un deuxième numéro est en préparation, sur le thème de la Famille, et on a hâte de voir ce que ça va donner !







Made by Women Zines, son site



Laura est créatrice de zines sur les femmes artistes (en anglais). Pour l’instant au nombre de 6, on y retrouve notamment Amrita Sher-Gil ou Artemisia Gentileschi. J’ai vraiment hâte que d’autres sortent, je les trouve magnifiques ! Laura est présente également sur instagram et sur etsy !







Les ourses à plumes — leur site



Webzine féministe, les Ourses à plumes ont lancé leur première revue physique il y a 2 ans maintenant, elles ont à cœur de proposer une ligne éditoriale intersectionnelle afin de donner la parole à celleux qui ne l’ont pas souvent. Le deuxième numéro est sorti en fin d’année dernière et je vous invite fortement à aller découvrir leur sommaire, qui achèvera de vous convaincre !







Panthère Première — leur site



Depuis 2017 et 2 fois par an, vous pouvez retrouver Panthère Première en librairie et dans plein d’autres endroits cools. « Revue indépendante de critique sociale », elle se définit comme publiant des articles et enquêtes à l’intersection entre la sphère privée et la sphère sociale et comment ils peuvent s’articuler autour de ces deux hémisphères. Des articles de fond passionnant, pour une revue papier de qualité !





La majorité des coups de cœurs de cette newsletter sont disponibles à la librairie Arborescence à Massy ! Vous pouvez également retrouver deux fois par mois, cette sélection, directement dans votre boîte email, en vous inscrivant ici . Si vous avez envie de contribuer à Books by Women, n'hésitez pas ! Envoyez un mail à booksbywomen@gmail.com avec un petit texte sur le livre choisi.