Bookstagram : le livre fait recette sur Instagram, contre le coronavirus

Le confinement impacte tout le monde, même les instagrameurs professionnels. Difficile en effet de poster des photos de plage idyllique lorsqu’on est cloitré chez soi. Se retrouvant dans l’impossibilité de partager leurs sorties ou l’unboxing du dernier eyeliner, les influenceurs beauté et lifestyle se tournent vers de nouveaux contenus, et les livres ont la cote. La plateforme de marketing Traackr révèle ainsi une augmentation des mentions en lien avec la lecture sur Instagram.





TheDigitalArtist





En s’appuyant sur les données de plus de 35 000 influenceurs lifestyle en Amérique du Nord et en Europe, Traackr a identifié une augmentation massive des discussions autour de Bookstagram.



Contraction de « book » et « instagram » Bookstagram est au départ un hashtag qui désigne toute publication concernant un livre sur ce réseau social. Mais c’est aujourd’hui devenu une véritable communauté en plein essor regroupant des milliers de personnes à travers le monde qui par le biais des photographies et des commentaires partagent leur passion de la lecture et des livres avec d’autres lecteurs.



RÉSEAUX: Promotion du livre : le cas Instagram



On assiste ainsi à une véritable explosion de popularité du livre sur le réseau. Avec une hausse de 43 % des publications d’influenceurs en lien avec la lecture. Si l’on examine l’augmentation des hashtags tels que #bookstagram et #bookclub, le contenu lié aux livres a gagné 320 % d’engagement global auprès des consommateurs par rapport février.



S’adaptant aux circonstances actuelles les influenceurs proposent une véritable évolution de leur ligne éditoriale, allant même jusqu’à créé des pages Instagram uniquement dédiées à leurs expériences de lecteur.



C’est par exemple le cas de la blogueuse coréenne Jenn Im, à l’origine influenceuse lifestyle, qui a lancé sa propre page Bookstagram Curl Up. Avec comme premier livre du mois d’avril « World War Z: The Oral History of The Zombie War », un choix fort à propos. Le club de Jenn compte déjà plus de 15 000 abonnés.



Il ne reste plus qu’à espérer que ce nouvel engouement pour la lecture continue après que les boutiques, les aéroports et les hôtels de luxe auront de nouveau ouvert leurs portes.