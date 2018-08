Booktopia, libraire et distributeur grandissant d'Australie

Une crise a éclaté dans le secteur de la distribution de livres, mais pour Booktopia, le grand revendeur australien, tout semble bien se passer. En effet, annonçant un partenariat avec l’éditeur médical et scientifique allemand Thieme Medical Publishers, l’entreprise déploie ses ailes, très largement.





Inutile de faire l’autruche, même en Australie : d’un côté, la faillite d’un distributeur spécialisé dans l’édition indépendante, de l’autre l’expansion de Booktopia... Le pouvoir revient bel et bien aux grands.

Considéré comme le premier revendeur de livres du territoire – en l’absence d’informations émanant d’Amazon, qui pourraient contredire ce fait – Booktopia signe un acteur de plus. Depuis fin 2017, son service Booktopia Publisher Services permet à des éditeurs locaux comme internationaux d’obtenir une distribution en Australie comme en Nouvelle-Zélande.

« Booktopia est une entreprise consacrée aux livres, d’une valeur de 120 millions $ AU. La décision de lancer BPS va dans l’intérêt le plus évident des acheteurs de livres. L’accès aux stocks situés en Australie est essentiel pour maintenir le plus haut niveau de service aux clients », garantit Tony Nash, le PDG.

Mais Booktopia occupe également une position complexe : tout à la fois distributeur pour des éditeurs et libraire, c’est une importante consolidation qui se profile.

Que les libraires du pays se rassurent cependant, la place de distributeur est plus avantageuse que celle de revendeur. Mais l’entreprise grossit considérablement depuis sa création en 2001.



En effet, basée à Lidcombe, en Nouvelle-Galles-du-Sud, Booktopia a racheté son ancien rival, Angus & Robertson, voilà trois ans. Et en août 2015, c’est à Penguin Random House Australia qu’il reprenait Bookworld.

De la sorte, le site de vente en ligne du groupe éditorial est passé dans le giron du géant local de la librairie. Entre les économies d’échelle permises par cette acquisition, et la mutualisation des compétences, Booktopia disposait plus que tout autre des atouts pour résister à l’arrivée d’Amazon.



Voilà quelques années, Booktopia assurait vendre un livre toutes les 10 secondes – ainsi que d’autres produits culturels en stock, avec papeterie, lecteurs ebook, jeux, puzzle et autres magazines.

