Bordeaux : la bibliothèque de rue de Neneuil restera au même endroit

Le démantèlement de la bibliothèque de rue de Dominique, alias « Neneuil », personne sans domicile fixe, à Bordeaux, avait soulevé l'indignation des habitants et commerçants du quartier du Palais des sports. La mairie a rapidement réagi, et Fabien Robert, adjoint au maire chargé de la culture, a annoncé que la structure retrouverait sa place, adossée à l'infrastructure sportive.

La bibliothèque de Neneuil, à Bordeaux

(charlotte henard, CC BY-SA 2.0)

Le mardi 23 octobre, habitants et commerçants du quartier Victor Hugo, à Bordeaux, apprenaient et découvraient la disparition de la bibliothèque de rue de Neneuil, installée depuis environ 3 ans contre le Palais des sports. Interpelée, la mairie de la ville avait assuré que la société Suez, chargée de la propreté des rues, avait réagi un peu trop rapidement, après les signalements de risques induits par la bibliothèque.

Le mardi après-midi, les livres stockés dans la bibliothèque de rue avaient été détruits, broyés, devant plusieurs témoins, y compris Neneuil, « très choqué », évidemment, selon des personnes présentes.

Un lieu d'échange et de partage en centre-ville



« Lors des visites de sécurité, la bibliothèque était pointée à chaque fois », nous avait précisé Estelle Gentilleau, conseillère municipale déléguée pour la Politique du livre et la lecture publique. « Elle rassemblait des éléments inflammables à proximité d'une structure qui accueille du public, ce qui était identifié comme un risque par les services. »

Une réunion avait été organisée dès le vendredi 26 octobre pour tenter de donner un tour plus positif à l'affaire, et la municipalité assurait au préalable que la bibliothèque de rue de Neneuil serait réinstallée. Estelle Gentilleau évoquait la possibilité d'un nouveau lieu, mais la bibliothèque devrait en fait retrouver son emplacement initial, comme l'indique Fabien Robert, adjoint au maire chargé de la culture.



« À la demande d'Alain Juppé, avec Laurence Dessertine et Jean-Louis David, nous venons d'annoncer la volonté de la ville de réinstaller la “bibliothèque de rue” de Dominique dit “Neneuil” », explique-t-il. « Il était ce matin [26 octobre, NdR] à la Mairie, avec des riverains, et nous avons longuement débattu de cette réinstallation afin de dégager les issues de secours du Palais des Sports et d'éviter l'installation d'autres marginaux moins bien intentionnés... Nous voulons un lieu organisé, mais pas normalisé », précise l'adjoint.