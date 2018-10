Bordeaux : reconstituer la bibliothèque de rue de Neneuil démontée par la mairie

Des commerçants et habitants de Bordeaux ont rapidement mis en ligne une pétition de soutien après le démantèlement de la bibliothèque de rue de « Neneuil », alias Dominique. Cette personne sans domicile avait instauré ce lieu d'échange et de découverte de livres il y a 3 ans, à proximité du Palais des Sports de Bordeaux. Suez, société employée par la ville de Bordeaux pour assurer la propreté des rues, a procédé à l'enlèvement des ouvrages.

La bibliothèque de Neneuil, en avril 2018 (via Google Images

C'est après s'être absenté quelques minutes de son refuge, sous les arcades du Palais des Sports, que Dominique, « Neneuil », a eu la mauvaise surprise de voir que sa bibliothèque avait attiré l'attention des services de la ville. « Au retour, j'ai juste vu la police municipale devant “ma” bibliothèque. J'ai compris qu'ils allaient débarrasser. Ils m'ont dit : “Ça peut brûler, tout ça. Ça ne peut pas rester en l'état” », a expliqué Neneuil à Sud Ouest.

Créée il y a trois ans, aménagée et entretenue par ses soins, la bibliothèque de rue de Neneuil était un lieu bien connu du quartier et des Bordelais.

Contacté par Sud Ouest, Jean-Louis David, adjoint chargé de la vie urbaine et de la politique de proximité, évoque une « reconquête » du territoire. « Ce secteur est aujourd'hui très difficile à tenir. Les habitants nous réclament de lui redonner un aspect agréable. La bibliothèque ne pose pas un gros problème, mais il nous faut reconquérir ce territoire », explique-t-il.

Reconquête ou pas, la ville devra apparemment faire face à un mouvement de résistance qui s'est vite organisé. Une pétition a été mise en ligne sur le site Change.org : « Devant une telle mauvaise foi et vision hygiéniste de la ville qui décide ce qui est propre et ce qui est sale, nous nous élevons unanimement et exigeons le retour immédiat de ce salon de lecture au même endroit », peut-on y lire.

Une opération de don de livres et de reconstitution de la bibliothèque de rue de Neneuil a commencé, ce matin même, pour réinstaller l'espace au même endroit.