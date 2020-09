Boris Bergmann en résidence à la Villa Kujoyama à Kyoto

Photographie : illustration, Nicholas Cole, CC BY 2.0

Réuni le 2 juin, le comité de sélection a dû, cette année, exceptionnellement sursoir à l'annonce de ses résultats dans l'attente d'informations sur le calendrier de réouverture des mobilités avec le Japon. Le calendrier d'accueil des lauréats à la Villa Kujoyama a donc dû être adapté afin de prendre en compte l'impact du report des résidences des lauréats 2020 (prévues à partir de mars, elles auront lieu en 2021) : les résidences des lauréats 2021 auront donc lieu en 2021 et 2022.Les artistes sélectionnés sont les suivants :Alexandru Balgiu — Design/GraphismeBoris Bergmann — LittératureQuentin Coulon et Ombline Ley — Cinéma/VidéoBady Dalloul - Arts plastiquesSébastien Desplat — Métiers d'artSandrine Elberg — PhotographieLudivine Gragy — Architecture/PaysageLouise Hervé et Clovis Maillet — Arts plastiquesKrikor Kouchian — MusiqueYuko Oshima — MusiqueNatacha Poutoux et Sacha Hourcade — DesignPhilippe Rouy — CinémaTeddy Sanches — ModeKarin Schlageter — Commissariat d'expositionJulie Vacher — Création numériqueCéline Wright — Métiers d'artLe comité final de sélection était composé de Pierre Buhler Président de l'Institut français (en fonction jusqu'au 9 août 2020) ; Pierre Colliot, Conseiller culturel auprès de l'Ambassade de France au Japon et Directeur de l'Institut français du Japon (en fonction jusqu'au 31 août 2020) ; Corinne Micaelli, Cheffe du Pôle de la création artistique et des Industries culturelles et créatives au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ; Loïc Meuley, Chargé de mission pour l'action européenne et internationale au ministère de la Culture ; Hedwige Gronier, Responsable du Mécénat culturel de la Fondation Bettencourt Schueller ; Chihiro Minato, Directeur du département Art & Design à l'Université d'arts de Tama et directeur de la Triennale d'Aichi en 2016 ; Mihoko Himeda, Présidente par intérim de la Maison de la Culture du Japon à Paris ; Emma Lavigne, Présidente du Palais de Tokyo, et Daniel Jeanneteau, Directeur du théâtre de Gennevilliers.Les lauréats sont appelés à nouer des relations de travail avec les milieux professionnels, universitaires artistiques et culturels de Kyoto, de la région du Kansai et de l'ensemble de l'archipel. Pour ce faire, ils peuvent s'appuyer sur l'équipe de la Villa Kujoyama et sur le réseau culturel français au Japon, constitué avec celle-ci de 6 antennes de l'Institut français du Japon (Fukuoka, Kyoto, Osaka, Tokyo, Yokohama, Okinawa), de 4 Alliances françaises (Nagoya, Sapporo, Sendai, Tokushima), et d'un Institut de recherche (Tokyo).Relevant de l'Institut français du Japon, la Villa Kujoyama est un établissement du réseau de coopération culturelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, elle agit en coordination avec l'Institut français de Paris et bénéficie du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, qui en est le mécène principal depuis sa réouverture en 2014.