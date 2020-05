Boris Vian, officiellement timbré

Tout à la fois ingénieur, poète, romancier, musicien entre swing et jazz, chanteur, parolier, peintre, traducteur, directeur artistique, comédien, scénariste (...), Boris Vian fut un artiste aux multiples casquettes, à la curiosité insatiable et à l’insolence créative, en dépit de sa courte existence.Il décède en effet en 1959 à l’âge de 39 ans. Et final, nous a laissé une production fabuleusement riche, moderne, que l’on ne cesse de découvrir ou redécouvrir : son œuvre littéraire tout d’abord avec notamment L’Écume des jours, L’Arrache-cœur, livres désormais fixés dans nos mémoires de collégiens, J’irai cracher sur vos tombes écrit sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, qui fit scandale à son époque et bien d’autres encore.Son répertoire musical bien entendu dont le célèbre texte pacifique le déserteur, mais encore la complainte du progrès ou la java de la bombe atomique, chansons engagées pleines d’humour, et n’oublions pas tous ses textes servis avec bonheur par des interprètes tels que Henri Salvador, Magali Noël, Serge Reggiani, Mouloudji, Jacques Higelin...Vian toujours vivant !2020 est l’année du centenaire Boris Vian , année fournie en évènements et manifestations de toutes sortes pour fêter ce génie artistique.