Boycotter Amazon est possible, des solutions responsables existent

(photo d'illustration - MIKI Yoshihito, CC BY 2.0)

(photo d'illustration - MIKI Yoshihito, CC BY 2.0)

Le culte de la vitesse dans la livraison des produits a conféré à Amazon une forte de toute puissance notoirement admise. Et ce, en jouant sur une forme de paresse qui se développe que de préférer une livraison à domicile qui, en apparence, semble plus efficace.Sauf que oui, mais non. Parce que la toute-puissance de l’entreprise a un coût, notamment humain. Et le site, qui avait lancé un appel au boycott d’Amazon le 7 novembre dernier, renouvelle son appel.Car, « [c]ertes, c’est moins simple que de faire avec, mais ce n’est pas non plus si compliqué (on faisait sans, avant, rappelez-vous), et c’est beaucoup plus raccord avec les enjeux de notre triste époque ».Pour exemple, plusieurs plateformes de don existent en effet, avec une activité forte. Plutôt que de céder à la consommation effrénée, le recyclage et la seconde main peuvent apporter des solutions évidentes. Moins connues, certes, mais pas moins performantes pour autant.Et si le livre est historiquement le produit d’appel de l’entreprise, elle est loin de pouvoir se targuer d’avantages majeurs. En effet, non seulement le prix est unique pour les livres neufs – et même dans le cas d’achats en occasion, les opérateurs français et/ou plus vertueux ne manquent pas.Or, dans tous les cas, il existe aussi un réseau de bibliothèques pour emprunter des livres. Pourquoi d’ailleurs ne pas embarquer les plus petits directement, pour les sensibiliser à la lecture, à la présence et au plaisir des livres ?On retrouvera sur Boycott Citoyen les solutions avancées – que l’on parle de lalibrairie.com ou de Leslibraires.fr, mais également d’autres solutions mutualisées.En fin de compte, ne pas passer par Amazon est possible : « Cela demande juste de passer entre les mailles des injonctions à surconsommer. Et d’utiliser les formidables moyens mis à notre disposition à cette époque où Internet nous facilite la vie. »A lire à cette adresse