Brésil : 34 librairies de la chaîne Saraiva menacées d'expulsion

Eduardo P, CC BY SA 4.0

Aucune conséquence sur le commerce ?

La Comissão de Valores Mobiliários (Commission des valeurs mobilières) vient d’interroger les dirigeants de Saraiva, sur les actions engagées contre l’entreprise. Placée en redressement judiciaire depuis novembre 2018, la chaîne ferait actuellement face à 34 procédures d’expulsions — lesquelles auraient dû être signifiées.Les responsables renvoient cependant la CVM à ses études, soulignant que l’information est publique, disponible sur les sites des tribunaux. Pas besoin d’en dire plus, donc. Mais surtout, les procédures seraient sans impact sur le fonctionnement actuel de l’entreprise.Sur les 34 procédures, 28 sont en première instance — sept actions se sont vu accorder un délai et trois autres sont suspendues. Les six autres sont entrées en deuxième instance, et l’expulsion se rapproche. Toutefois, l’ensemble des ordonnances serait retenu par une décision de justice.Dans une note adressée à PublishNews , la direction de Saraiva souligne qu’elle respecte les obligations contractuelles, vis-à-vis des centres commerciaux où sont installées ses librairies. Des négociations sont en cours avec les administrateurs, présentés comme « partenaires essentiels pour l’exploitation ».Saraiva indique également qu’elle évalue « en permanence le fonctionnement de sa chaîne de magasins, tenant compte des ouvertures, des rénovations et des fermetures dans le cadre du plan visant à maintenir l’activité en bonne santé ».En juin dernier, on apprenait que le groupe avait une dette de 485 millions de réaux (soit 114,2 millions €).