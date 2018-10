Brésil : et si les livres ne parvenaient plus à arrêter le populisme ?

À l’appel des urnes, nombre de Brésiliens se sont rendus aux bureaux de vote armés. En guise de munition, des livres et les réseaux sociaux pour véhiculer un message : empêcher le candidat d’extrême droite, Jair Bolsonaro, de l’emporter. Une manière de répondre aux électeurs qui, au premier tour, s’étaient photographiés avec une véritable arme à feu.



Les électeurs avaient finement choisi leurs thématiques : démocratie, liberté, valeurs humanistes mises en avant. Des célébrités brésiliennes ont également joué le jeu de cette contre-campagne pour dénoncer les menaces que le candidat ferait peser sur le pays, en cas d’élection.

On relève que la députée du Parti des Travailleurs, Maria do Rosario, insultée et humiliée par Bolsonaro – il avait affirmé en 2003 qu’elle était « trop moche » pour être violée – s’est elle-même affichée avec un essai historique. Ce dernier portait sur les années de dictature que le Brésil a vécues entre 1964 et 1985.

O livro q levei na hora do voto foi essencial para conquistarmos a Democracia no BR.



BRASIL NUNCA MAIS, com prefácio de Dom Paulo Evaristo Arns, é a corajosa denúncia da ditadura quando ela estava em vigor.



Votei pra q o BRASIL NUNCA MAIS tenha ditadura, censura e tortura. pic.twitter.com/CfHTT0P8wQ — Maria do Rosario #LulaLivre (@mariadorosario) October 28, 2018

Le symbole était bien là et quand bien même on retrouvait le livre du prix Nobel de littérature José Saramago, le résultat n’aura pas dévié.

Jair Bolsonaro, largement favori pour ce second tour, aura en effet fini par l’emporter : 55,1 % des voix contre 44,9 % attribuées à Fernando Haddad. Pas assez pour que le candidat populiste soit arrêté dans sa conquête du pouvoir.

La tentative de campagne virale sur les réseaux pour infléchir le secret des urnes n’aura pas eu les résultats escomptés.

Só hoje eu vim para casa da minha mãe e descobri que minha base foi votar em peso levando livros. Meus olhos encheram de lágrimas. Que orgulho de ter sido criada por estas três mulheres fantásticas <3 pic.twitter.com/0muYFpMIpG — minha querida discursiva (@ronsard58) October 29, 2018