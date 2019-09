Brésil : la Cour suprême condamne la censure d'un baiser gay

(photo d'illustration, Kellie Parker, CC BY-NC-ND 2.0)

Une négation des principes démocratiques

Alors que la foire du livre de Rio de Janeiro fermait ses portes, la Cour suprême brésilienne a pris position sur la polémique qui a agité l'événement. Le 5 septembre dernier, le maire de Rio, Marcelo Crivella, s'était exprimé sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'il qualifiait de « contenu sexuel pour mineurs », vendu sans avertissement au sein de la foire du livre.Dans les faits, le livre à l'origine du message du maire n'était qu'une bande dessinée Marvel, dans laquelle deux super-héros, Wiccan et Hulkling, s'échangent un simple baiser. Le comic était proposé sous un film plastique, mais le maire de Rio s'offusquait de l'absence d'avertissement sur la couverture , qui contrevenait selon lui à la loi sur la protection de la jeunesse.Les organisateurs de la foire ont rapidement réagi aux propos du maire, indiquant qu'ils refusaient d'imposer de quelconques règles aux exposants, dans le strict respect de la loi. Le 6 septembre, la police a donc investi la foire du livre pour réaliser des contrôles aléatoires de certains livres, espérant trouver d'autres « contenus sexuels pour mineurs » présentés de manière incorrecte.Cette descente de police, décidée par Crivella et ses adjoints, n'avait pas lieu d'être, vient d'indiquer la Cour suprême du Brésil. « La démocratie présuppose un environnement dans lequel les idées peuvent circuler librement », rappelle ainsi la plus haute juridiction du pays à l'intention de ceux qui auraient tendance à l'oublier.Raquel Dodge, procureure générale du Brésil, avait demandé à la Cour suprême un avis clair et précis sur le sujet, pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, et définir si un maire a le droit ou non de mobiliser les forces de l'ordre au sein d'un événement semblable. Le président de la Cour, Dias Toffoli, a condamné l'attitude du maire de Rio.José Celso de Mello Filho, le doyen de la Cour suprême, a lui aussi critiqué ouvertement la polémique provoquée par Crivella : « Sous le signe de la répression, qui tire sa force de l'obscurantisme qui domine les représentants de l'État, une nouvelle ère s'annonce, faite d'intolérance, de contrôle de la pensée, d'opposition au pluralisme et de négation des principes démocratiques », a-t-il déploré auprès du Folha de S. Paulo De nombreuses manifestations ont eu lieu, notamment lors de la descente de police, pour s'opposer aux mesures prônées par Crivella. Un célèbre YouTubeur, Felipe Neto, a même organisé une grande distribution gratuite de livres aux thématiques gays, ou évoquant des personnages gays.via El Pais