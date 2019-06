Brésil : la dette s'aggrave pour les librairies Saraiva

Eduardo P, CC BY SA 4.0

La dernière assemblée générale des créanciers, qui aurait dû se tenir la semaine passée, a été annulée — alors qu’il s’agissait déjà de la seconde convocation. Le plan de redressement de l’entreprise, qui a été exposé, n’est pas encore parvenu à convaincre les prêteurs. Et ces derniers réclament des garanties supplémentaires.Le procès-verbal indique qu’Ivo Waisberg, avocat de Saraiva , a tenté de faire comprendre durant les négociations que le plan, dans sa version actuelle, devait être ajusté. Une nouvelle réunion est d’ores et déjà prévue pour le 7 août, rapporte PublishNews Le projet de redressement, exposé en février dernier, montre que les dettes seront payées sous 14 années — une grande partie des crédits sera transformée en débentures non convertibles. Pour les créanciers dont les montants n’excèdent pas 10.000 R$, un règlement intégral dans les 30 jours qui suivent la validation du plan est prévu.Pour les autres, pour qui le montant est supérieur, il sera soit proposé de recevoir 10.000 R$, somme plafond, soit de recevoir 5 % de la dette totale versés sous la forme de mensualité durant 14 années.En décembre 2018, au plus fort de la crise que rencontrait le libraire et son concurrent, Livraria, le directeur général du groupe Companhia das Letras, interpellait le pays tout entier, en encourageant ses concitoyens à aller acheter des livres, pour sauver les établissements La dette totale s’élève aujourd’hui à 674 millions de réaux — soit plus de 148 millions €.